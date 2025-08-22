Los actores Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi adoptan a su primera hija

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi en el estreno mundial de "The Electric State" de Netflix , el 24 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz británica Millie Bobby Brown, de 21 años, y su esposo, el actor y productor Jake Bongiovi, de 23, anunciaron a través de sus redes sociales que se han convertido en padres por primera vez tras dar la bienvenida a su hija mediante adopción.

"Este verano hemos dado la bienvenida a nuestra dulce niña mediante adopción (...) estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad tanto en paz como en privacidad", escribieron en un breve comunicado publicado en la cuenta oficial de la protagonista de Stranger Things.

El mensaje finaliza con la frase: "Y de repente fueron tres".

La pareja, que se casó en mayo de 2024 en una ceremonia privada en Villa Cetinale, Toscana, no ofreció detalles sobre la fecha de llegada de su hija ni sobre el proceso de adopción. La publicación fue cerrada a comentarios, aunque en menos de una hora superaba las 125,000 interacciones.

Su boda fue conocida meses después, cuando compartieron imágenes en redes sociales. Millie Bobby Brown vistió un diseño de la marca Galia Lahav, y el cantante Jon Bon Jovi, padre del novio, expresó entonces que había sido "una boda familiar muy pequeña" y que la actriz "se veía preciosa".

Interés familiar

En distintas entrevistas previas, Brown ya había manifestado su interés en formar una familia joven y la posibilidad de optar por la adopción. En marzo de 2025, durante una conversación en el pódcast SmartLess, declaró:

"Mi madre tuvo a su primer hijo a los 21 años y mi padre a los 19. Ha sido lo mío desde antes de conocer a Jake: quería ser mamá tal y como la mía lo fue para mí (...). No veo que tener tu propio hijo sea tan diferente a adoptar".

La actriz, también conocida por su faceta como productora y por su línea de belleza Florence by Mills, aseguró entonces que deseaba "una gran familia", recordando que tanto ella como Bongiovi provienen de hogares con cuatro hijos.

Brown y Bongiovi se conocieron a través de Instagram en 2021 y formalizaron públicamente su relación en la alfombra roja de los premios BAFTA en marzo de 2022. Un año después anunciaron su compromiso y en la primavera de 2024 contrajeron matrimonio.