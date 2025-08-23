Video| El fuerte insulto del actor mexicano Salvador Zerboni contra Celinee Santos en "Top Chef VIP"

Fotos de archivo del actor mexicano Salvador Zerboni y la modelo dominicana Celinee Santos durante la competencia. ( FUENTE EXTERNA )

Un momento tenso se vivió en el reality show culinario de Telemundo, Top Chef VIP, cuando la Miss Universo República Dominicana 2024, Celinee Santos, fue fuertemente criticada por su compañero de programa, el actor mexicano Salvador Zerboni, tras cometer un error considerado poco higiénico durante una prueba.

La modelo dominicana, por inexperiencia, probó un plato con la misma cuchara con la que luego sirvió la comida a los jueces, acción que fue calificada como inaceptable dentro de los estándares de la competencia.

Zerboni, conocido por su carácter confrontativo, no ocultó su molestia y arremetió duramente contra Santos: "¡Con la misma cuchara! ¡No! ¡No puedes! ¿Qué estás chupando lo que vas a entregar, puerca? Ni tu Miss Universo te va a salvar por puerca... Para mí es una asquerosa. No sé qué piensan ustedes", expresó en tono despectivo.

El público criticó la actitud del actor, porque en un programa anterior Zerboni había sido recriminado por los jueces tras haber servido un ingrediente que se había caído al suelo.

Celinee responde y se defiende

Lejos de detener su avance en la competencia, Celinee Santos se mantiene en el Top 10 del programa, a pesar de las críticas recibidas por parte de algunos compañeros que la acusan de ser "prepotente" y de tener poca habilidad culinaria.

En declaraciones recientes, Santos reveló su visión sobre el comportamiento de Zerboni en el programa, calificándolo como alguien que asume un personaje.

"Hay personas que tienen un personaje. Te dicen algo, te ofenden, y después te hablan como si nada. Te piden hasta perdón fuera de cámara... porque hay muchas cosas que suceden detrás de cámara también", afirmó.

¿Más realities en el futuro?

A pesar de reconocer que la presión psicológica de este tipo de formato es real, la reina de belleza dominicana no descarta volver a participar en otro reality show.

"Mi personalidad aparentemente aplica muy bien en los realities, porque soy muy auténtica, muy extrovertida y doy de qué hablar. Soy un poquito controversial y me gusta", confesó.

Además, destacó el valor que ha encontrado en la experiencia de Top Chef VIP, tanto a nivel personal como profesional: "Esto me enseñó muchísimo a cocinar. Antes no cocinaba nada, y ahora soy una chef", aseguró.

Top Chef VIP se transmite por Telemundo y reúne a celebridades de distintas áreas que compiten en pruebas culinarias, con altas dosis de tensión, rivalidades y momentos de crecimiento personal.