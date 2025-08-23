Serena Williams revela cómo perdió más de 32 libras: "Me siento ligera, física y mentalmente"

Serena Williams reveló que bajó más de 32 libras luego de usar un medicamento de la clase GLP-1. ( FUENTE EXTERNA )

Serena Williams se encuentra en uno de sus mejores momentos a nivel físico. En una reciente entrevista con la revista People, la extenista reveló que perdió más de 32 libras (unos 14.5 kilos) luego de años de altibajos tras el nacimiento de sus hijas, Olympia en 2017 y Adira en 2023.

A los 43 años y retirada del deporte profesional, Serena explicó que, pese a mantener una alimentación saludable y un régimen de ejercicios, su cuerpo "no respondía como antes".

Fue entonces cuando, tras consultar con su médico y concluir la lactancia, comenzó a usar un medicamento de la clase GLP-1, el mismo tipo que compone fármacos conocidos como Ozempic, Wegovy y Mounjaro.

La decisión marcó un punto de inflexión. "Me siento ligera, física y mentalmente", afirmó la 23 veces campeona de Grand Slam, al referirse a los cambios experimentados desde que comenzó el tratamiento.

El rol del medicamento: apoyo, no solución mágica

Lejos de promover soluciones rápidas, Williams fue clara en su mensaje: el medicamento no reemplazó sus entrenamientos ni su disciplina alimentaria, sino que la ayudó cuando el esfuerzo tradicional ya no era suficiente.

"Como atleta y como alguien que lo ha hecho todo, simplemente no lograba alcanzar mi peso ideal, y créeme, no tomo atajos. Hago de todo, menos atajos", refirió.

Los medicamentos GLP-1 actúan imitando una hormona que regula el apetito y la digestión, facilitando la sensación de saciedad. Su uso, cada vez más extendido entre celebridades y pacientes bajo supervisión médica, representa una nueva herramienta en el abordaje del peso corporal, especialmente en etapas como el posparto.

Además de perder más de 32 libras, Serena experimentó otros beneficios importantes: mayor energía y alivio de molestias articulares que venía padeciendo desde hace años y que limitaban su actividad física.

Este proceso no solo le devolvió movilidad y bienestar, sino también una reconexión con su cuerpo desde un lugar de compasión y realismo. "Siempre he dicho que la autoestima no está ligada a un número en la báscula", recordó.

Con esta revelación, Williams se une a otras figuras públicas como Oprah Winfrey, Whoopi Goldberg y Meghan Trainor, quienes también han hablado abiertamente sobre el uso de medicamentos GLP-1.

