Estudio de la X102 llevará el nombre de Edilenia Tactuk

La emisora X102.1 celebró el último episodio de su programa Un Lugar X, desde sus nuevas instalaciones, actividad durante la cual realizó un reconocimiento a la guionista y productora de radio, televisión y espectáculos, Edilenia Tactuk.

La emisora colocó su nombre al estudio de grabación de la nueva emisora, donde a partir de este mes de agosto inicia la nueva programación de la X102.FM, indica una nota de prensa.

Durante el evento, Jacinto Howley Presidente de Dominican Digital Media, empresa que gestiona la X 102, expresó: "Gracias Edilenia por tu entrega y dedicación, una mujer brillante y sensible que ha sido el pilar en esta travesía, un orgullo para cada uno de nosotros que nuestra cabina X lleve el nombre de Edilenia Tactuk"

Howley también resaltó "Hoy comienza una nueva experiencia, una nueva casa para disfrutar de la mejor música, voces y convertirnos en un referente para una generación que busca contenido significativo, diverso y auténtico

Durante la actividad, los ejecutivos de la X102 informaron que la emisora se prepara para lanzar oficialmente en las próximas semanas su nueva programación, marcando un nuevo hito en su historia con una propuesta más dinámica, diversa y cercana a su audiencia, con la mejor calidad técnica, visual y de contenido.

La nueva X102.FM integra espacios frescos y relevantes que combinan actualidad, opinión, cultura, bienestar y entretenimiento, que además incorporan medios digitales audiovisuales, reafirmando el compromiso de la emisora con una radio alternativa de calidad adecuada a los nuevos tiempos.

Durante el evento estuvieron los talentos y comunicadores Carmen Rodríguez, Giulio Pellicione, Frank Olivares, Ico Abreu Silvia Callado, Elías Serulle, Ingrid Gómez, Paloma Rodríguez, Graciela Dietsch y Estefany Piña.