Lamine Yamal y Nicki Nicole confirman su romance en redes sociales

Nicki Nicole y Yamal Lamine ya no ocultan su amor. ( FUENTE EXTERNA )

Tras semanas de especulaciones, el joven futbolista español Lamine Yamal confirmó su relación sentimental con la cantante argentina Nicki Nicole.

A través de las historias de Instagram, la estrella del FC Barcelona compartió una fotografía en la que ambos aparecen celebrando el cumpleaños número 25 de la artista.

En la romántica imagen, Yamal, de 18 años, posa junto a Nicki Nicole rodeados de detalles llenos de ternura: un ramo de rosas rojas y rosadas, globos en forma de corazón, un pastel de cumpleaños y pétalos de flores esparcidos sobre la mesa.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/25/nicki-nicole-y-futbolista-fa7ff2c9.jpg Captura de la historia publicada por Nicki Nicole en Instagram. (FUENTE EXTERNA)

El jugador acompañó la imagen con emojis de corazones y un pastel, mientras que la intérprete de "Wapo Traketero" reposteó la historia en su cuenta personal, agregando un emoji de corazón en llamas.

La confirmación oficial ha generado una avalancha de comentarios en redes sociales. Mientras muchos fans celebran la inesperada pareja, otros se han detenido en la diferencia de edad entre la cantante y el deportista.

Rumores

Los rumores sobre un posible romance comenzaron a circular cuando Nicki Nicole asistió al cumpleaños 18 de Lamine Yamal, un evento privado que llamó la atención por la presencia de la artista argentina.

Posteriormente, se les vio juntos en un club nocturno y paseando por las calles de Mónaco durante las vacaciones de verano, encuentros que rápidamente alimentaron las especulaciones en la prensa y entre los fans.

Por ahora, ni Yamal ni Nicki Nicole han ofrecido declaraciones adicionales, pero la imagen compartida parece hablar por sí sola.

