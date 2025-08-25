Zoe Kravitz y Harry Styles despiertan rumores de romance al ser captados paseando del brazo

Harry Styles y Zoe Kravitz desatan rumores de romance luego de ser filmados caminando del brazo por las calles de Roma. ( FUENTE EXTERNA )

Zoe Kravitz y Harry Styles han generado una ola de especulaciones tras ser filmados caminando del brazo por las calles de Roma.

El video, grabado por un fan y compartido en X el domingo 24 de agosto, muestra a la actriz de 36 años y al cantante de 31 disfrutando de un paseo relajado, ambos con gafas de sol oscuras y atuendos casuales.

En el clip, Kravitz luce una gorra de béisbol mientras sostiene el brazo de Styles. Aunque no se les ve conversando, se muestran visiblemente cómodos en compañía mutua mientras observan los alrededores, incluso deteniéndose un momento frente a un grupo de personas que posaban para fotos junto a una pared.

La aparición conjunta ha sorprendido a muchos fans, especialmente debido a la conocida amistad de Kravitz con Taylor Swift, expareja de Styles. El vínculo entre ambas celebridades podría añadir una capa extra de complejidad al encuentro, aunque hasta el momento ni Kravitz ni Styles han hecho comentarios públicos sobre el paseo.

Actualmente, Zoe Kravitz se encuentra en plena gira internacional promocionando su nueva película Caught Stealing. Apenas unos días antes, el jueves 21 de agosto, fue vista en el bar Dragon de París junto a su coprotagonista Austin Butler, de 34 años. La pareja fue fotografiada compartiendo una conversación animada y un abrazo amistoso durante la noche.

Por su parte, Harry Styles ha estado en el centro de rumores sentimentales desde que fue captado besando a una misteriosa mujer en el festival Glastonbury a finales de junio.

Al día siguiente, se le vio acurrucado con la productora Ella Kenny en el área VIP del evento, y se reportó que habrían compartido un encuentro íntimo. Kenny fue la primera persona vinculada sentimentalmente con Styles desde su ruptura con la actriz Taylor Russell en mayo de 2024.

En cuanto a la vida amorosa de Kravitz, Us Weekly confirmó en octubre de 2024 que la actriz canceló su compromiso con el actor Channing Tatum, con quien comenzó a salir después de trabajar juntos en el debut como directora de ella, Blink Twice.

¿Relación amorosa o amistad?

Aunque no hay confirmación oficial sobre la naturaleza de la relación entre Kravitz y Styles, su paseo por Roma ha desatado rumores y reacciones de todo tipo en redes sociales. ¿Se tratará de una simple amistad o del inicio de algo más? Solo el tiempo lo dirá.

