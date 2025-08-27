La recién coronada Miss República Dominicana Universo 2025, Jennifer Ventura, respondió a los polémicos comentarios emitidos por la exministra de la Mujer, Janet Camilo, quien cuestionó duramente la elección de las candidatas del certamen, llegando a calificar al grupo como "las más feas del país".

Las declaraciones de Camilo se produjeron durante su participación en el programa "Marcando el rumbo", donde además aseguró que ninguna de las aspirantes, incluida la ganadora, representaba los estándares tradicionales de belleza dominicana. También criticó el uso de maquillaje, las cirugías estéticas y la estatura de las participantes.

La respuesta de Jennifer Ventura se dio durante su intervención en el reconocido programa "La mesa caliente", de la cadena internacional Telemundo, donde la reina dominicana ha causado sensación por su oratoria, belleza natural y soltura ante las cámaras.

"Me dio mucha pena, mucha tristeza, escuchar que una exministra de la Mujer hable de esa forma de las mujeres. Una persona que tiene que buscar la manera de que la mujer se sienta segura", expresó Ventura con serenidad.

Consciente del impacto de sus palabras, la reina agregó: "Las opiniones duelen dependiendo de quién vengan. Pero yo estoy haciendo un trabajo digno para representar a mi país. Estoy segura de que en Miss Universo la gente se va a dar cuenta por qué gané".

La participación de Jennifer en medios internacionales ha sido destacada por su autenticidad, carisma y claridad al comunicar.

Además de su impecable preparación, la joven barahonera, primera en ganar la corona para su provincia en 40 años, ha conmovido al país con su historia de vida, marcada por la reciente pérdida de su madre en la tragedia de Jet Set, quien fue su principal inspiración para participar en el certamen.

La respuesta de Ventura ha sido celebrada tanto por el público como por figuras del espectáculo, considerándola un ejemplo de cómo enfrentar con gracia y firmeza las críticas injustas, y reafirmando su papel como digna representante de la mujer dominicana en el escenario internacional.