El recorrido amoroso de Taylor Swift antes de su compromiso con Travis Kelce

La vida amorosa de Taylor Swift ha sido tan comentada como su música. Desde su breve amorío con Joe Jonas hasta su romance más serio con Joe Alwyn, cada relación ha sido fuente de inspiración para algunas de sus canciones más icónicas.

Ahora, tras su compromiso con el jugador de fútbol Travis Kelce, repasamos el historial amoroso de la multipremiada artista.

Joe Jonas (2008)

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/27/taylor-y-joe-jonas-9306ecfb.jpg

Una de las relaciones más mediáticas fue con Joe Jonas, miembro de los Jonas Brothers. Ambos tenían 18 años cuando iniciaron su noviazgo, que solo duró tres meses. En una entrevista con Ellen DeGeneres, Taylor reveló que Joe terminó con ella a través de una llamada telefónica de 27 segundos.

El efímero romance la inspiró a escribir canciones como Forever & Always y Mr. Perfectly Fine.

Taylor Lautner (2009)

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/27/taylors-de6edcea.jpg

El amor entre la cantante y el actor surgió en otoño de 2009 cuando interpretaban a una pareja en la comedia romántica Valentine's Day. Tras meses saliendo, se separaron. Según contó el actor de Twilight, fue ella quien rompió con él, lo que posteriormente ella confirmaría en su canción "Back to December".

John Mayer (2009-2010)

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/27/taylor-y-john-ed0d80fe.jpeg

Los cantantes salieron por un par de meses, desde finales de 2009 y principios de 2010. Tras colaborar en la canción Half of My Heart de Mayer, la relación terminó de forma controversial.

Taylor, de 19 años, se sentía manipulada por Mayer, de 32. Ella relató esta experiencia en su canción Dear John, que Mayer criticó públicamente, diciendo que lo hizo sentir "fatal" y que la canción era una composición "barata".

Jake Gyllenhaal (2010-2012)

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/27/taylor-y-jake-0f682439.jpg

El romance entre Taylor y Jake fue intermitente de 2010 a 2012. La relación se caracterizó por una marcada diferencia de edad (el actor le lleva nueve años) y un final abrupto cuando Jake la ignoró en su cumpleaños número 21.

Este romance inspiró gran parte del álbum Red de Taylor, especialmente la canción All Too Well, considerada una de sus composiciones más icónicas.

Harry Styles (2012-2013)

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/27/taylor-y-harry-03a5d9a0.jpg

Nunca confirmaron su relación, pero tampoco la negaron. Ambos salieron desde octubre de 2012 hasta enero de 2013. Se especula que tras su separación, Taylor escribió múltiples canciones sobre él, incluidas Out of the Woods, Style, All You Had to Do Was Stay, How You Get the Girl, This Love, I Know Places y Wonderland.

Calvin Harris (2015-2016)

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/27/taylor-y-calvin-c1691f60.jpg

Taylor y Calvin fueron pareja durante poco más de un año, desde marzo de 2015 hasta junio de 2016. Aunque su ruptura fue cordial en principio, las cosas se complicaron cuando salió a la luz que Taylor había escrito su éxito This Is What You Came For para él.

Esta revelación desató un enfrentamiento público a través de Twitter. Al parecer, la situación sigue sin resolverse, ya que en los Grammy del año pasado, ambos se encontraron en la misma sala y Taylor actuó como si no estuviera allí.

Joe Alwyn (2016-2023)

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/27/taylor-y-joe-bcf0dcae.jpg

La relación de Taylor con Alwyn fue la más larga que tuvo antes de comprometerse. Ambos comenzaron a salir en 2016, tras conocerse en la Met Gala de ese año. Desde el principio, mantuvieron su relación en privado, evitando los focos de atención y llevándola de forma discreta.

Sin embargo, en 2023, rompieron. Taylor explicó que las diferencias de personalidad les hicieron darse cuenta de que, a largo plazo, no eran compatibles.

Matty Healy (2023)

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/27/taylor-y-matty-17509ee3.jpg

La cantante y el vocalista de la banda The 1975 tuvieron una breve y mediática relación en la primavera de 2023, luego de salir de manera intermitente desde 2014.

Su relación, que duró apenas unas semanas, terminó en junio del mismo año y fue descrita por fuentes cercanas como algo casual y sin mayores complicaciones. Muchos fans especulan que el álbum The Tortured Poets Department incluye varias canciones inspiradas en este efímero romance.

Travis Kelce (2023-actualidad)

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/27/taylor-y-travis-2-f33cd5b7.jpg

La cantante y el jugador de fútbol americano llevan juntos desde 2023, después de que él asistiera a uno de sus conciertos y se quedase "hipnotizado" y "cautivado" por ella. Taylor anunció que se comprometieron este martes con unas románticas fotos de la pedida de mano.

