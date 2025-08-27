Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo

Anna Kournikova y Enrique Iglesias están esperando su cuarto hijo. ( FUENTE EXTERNA )

La familia sigue creciendo. Enrique Iglesias y Anna Kournikova están esperando su cuarto hijo, tal como confirmaron en exclusiva a la revista "HOLA!".

El cantante y la tenista, que ya son padres de tres hijos, los mellizos Nicholas y Lucy, de siete años, y Mary, de cinco, están "muy ilusionados" con la llegada de un nuevo miembro a la familia, según fuentes cercanas a la pareja.

Recientemente, Anna Kournikova fue captada por los paparazzi llevando a sus tres hijos a la escuela, luciendo un look deportivo y cómodo, que parecía esconder algo más: una ligera pancita. Aunque las fotos generaron especulaciones, no fue hasta ahora que se confirmó oficialmente que la deportista está en la dulce espera.

Con su estilo de vida familiar tan reservado, no es de extrañar que Enrique y Anna mantuvieran el embarazo fuera del foco público hasta este momento.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/27/enrique-con-hijos-9dfcd45b.jpg

Padre presente

Enrique Iglesias, quien a sus 50 años se encuentra en una etapa plena de su vida personal, se muestra feliz de poder estar presente en la vida de sus hijos.

Aunque el cantante siempre ha sido discreto sobre su vida familiar, en ocasiones ha compartido su faceta como padre.

Durante los 40 Music Awards de 2024, Enrique reveló: "Estoy en plan relax, en casa con los niños, disfrutando de poder llevarlos al colegio, verlos crecer", reflejando lo feliz que se siente de pasar tiempo con su familia lejos del escenario.

