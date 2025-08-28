Cardi B transforma el juicio civil en viral por el uso de pelucas y uñas

Cardi B a su llegada al juzgado de Los Ángeles (California), el 26 de agosto del 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Durante su participación en un juicio civil en Los Ángeles, por una supuesta agresión ocurrida en 2018 contra una guardia de seguridad en una clínica, la rapera Cardi B protagonizó un momento inesperado que se volvió viral: el abogado de la parte demandante la interrogó sobre su "cabello real" debido a sus cambios radicales de peinado en las audiencias.

El lunes lucía un corte pixie negro, el martes apareció con una melena larga rubia, y el miércoles regresó al pelo largo negro.

Cuando el abogado le preguntó: "¿Cuál es su pelo natural? ¿O son ambos naturales?", respondió con humor: "Son pelucas". El letrado, sorprendido, admitió: "Perdón, no lo sabía. Hoy llevas una buena peluca" .

El momento se viralizó rápidamente, especialmente en TikTok y X, generando memes y reacciones desde comparaciones con personajes de ficción hasta críticas sobre la relevancia de estas preguntas en un juicio.

Además de lo capilar, el interrogatorio incluyó preguntas sobre sus uñas postizas, cuya longitud y forma fueron detalladamente medidos por el letrado, aunque Cardi aclaró que eran ovaladas, falsas y no puntiagudas.

Por otro lado, Cardi B negó haber agredido físicamente a la guardia Emani Ellis, durante el incidente que se produjo mientras ella, entonces embarazada, esperaba resguardar su privacidad. Afirmó que se trató solo de una discusión verbal y que "no la toqué" .

Cardi B throws microphone at audience member who threw a drink at her. pic.twitter.com/alLgHMFshb — Pop Base (@PopBase) July 30, 2023

Más

Testigos , entre ellos una recepcionista , confirmaron que no hubo contacto físico , respaldando esta versión.

, entre ellos una , confirmaron que no hubo , respaldando esta versión. La demanda, presentada en 2020 por Emani Ellis, incluye acusaciones de agresión, daño emocional, negligencia y encarcelamiento injusto, reclamando una compensación de hasta 24 millones de dólares.