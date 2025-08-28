Fallece Natasha Allen, creadora de contenido que documentó su lucha contra el sarcoma sinovial

Fallece la creadora de contenido Natasha Allen. Aquí la vemos en una foto de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

La influencer Natasha Allen, conocida por compartir su experiencia con el cáncer a través de redes sociales, falleció a los 28 años a causa de un sarcoma sinovial, un tipo de cáncer poco común y agresivo que le fue diagnosticado en 2020.

Allen utilizó plataformas como TikTok e Instagram, donde acumuló más de 220,000 seguidores, para visibilizar su proceso médico, los efectos del tratamiento y su cotidianidad con una enfermedad avanzada.

Su contenido atrajo a una comunidad que la acompañó a lo largo de cinco años, durante los cuales combinó su vida personal con la divulgación sobre el cáncer.

En 2020, los médicos detectaron un tumor maligno en su rodilla, en estadio 3. Allen inició un tratamiento intensivo con quimioterapia, radioterapia y varias cirugías. Aunque en 2021 anunció que el cáncer había entrado en remisión, meses después se confirmó que la enfermedad se había extendido a los pulmones, pasando a estadio 4.

Desde entonces, Allen continuó compartiendo actualizaciones sobre su estado de salud, combinando los aspectos médicos con reflexiones personales. En una de sus publicaciones más vistas declaró: "Tengo un 15 % de posibilidades de vivir cinco años tras el diagnóstico. Pero quiero ser diferente. Sigo queriendo vivir mi vida".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/28/image-51-e187ed2c.png

Comunicado familiar y despedida

El pasado 22 de agosto, su familia informó públicamente del fallecimiento a través de redes sociales.

"Natasha era una persona llena de amor, bondad y alegría. Conmovió innumerables corazones y fue una defensora incansable de la concienciación sobre el sarcoma sinovial".

Además, confirmaron que los fondos recaudados mediante una campaña en GoFundMe, inicialmente creada para cubrir los costos del tratamiento, serán destinados ahora a iniciativas de investigación y concienciación bajo el nombre "En memoria de Natasha".