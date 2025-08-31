Esposa de Bruce Willis responde a las críticas por enviar al actor a casa de cuidados

La esposa de Bruce Willis, Emma Heming, reveló que el actor ahora vive en una casa adaptada a personas con sus necesidades. ( FUENTE EXTERNA )

La esposa de Bruce Willis, Emma Heming, respondió a las críticas al revelar que ella y su esposo ahora viven en casas separadas.

Emma, madre de las hijas menores del actor de "Duros de matar" apareció recientemente en un especial para ABC News a principios de esta semana, hablando sobre los desafíos de la demencia frontotemporal de Bruce y cómo ha impactado a su familia.

En el espacio televisivo reveló que Bruce ahora vive en una casa adaptada a personas con sus necesidades, en lugar de la casa en la que residía con su familia.

Aunque Emma no mencionó directamente vivir separados en su publicación, abordó las críticas en una publicación que hizo en su cuenta de Instagram el pasado viernes, al compartir sobre un libro para cuidadores.

"Lo que sabía es que al compartir algo de nuestra información íntima, veríamos estos dos bandos. Serían personas con una opinión versus personas con una experiencia real".

Emma Heming , de 47 años, y madre de sus hijas Mabel Ray Willis , nacida en 2012 y Evelyn Penn Willis , nacida en 2014, expresó que las personas se apresuran a juzgar a los cuidadores y "este es exactamente el tipo de desafíos a los que se enfrentan".

Sinopsis del libro

"El viaje inesperado" fue el libro que publicó sobre su experiencia tras el diagnóstico de demencia frontotemporal de Bruce Willis.

En la publicación donde están juntos ella y Willis, la modelo reseña cómo ha encontrado fuerza y esperanza a las personas que se dedican al cuidado de personas enfermas.

"Cuidarse a uno mismo mientras se cuida a otra persona es uno de los desafíos más difíciles y desgarradores que uno puede enfrentar. Es fácil perder el sentido de identidad. A través de mi propia experiencia y la perspectiva de destacados expertos, quiero ayudar a quienes cuidan a otras personas a sentirse menos solos, mejor preparados y empoderados para transitar este camino con fortaleza y apoyo. Cuando uno se cuida primero a sí mismo, es más capaz de cuidar a su persona", se extrae de la sinopsis.

La autora dice que no se trata de sobrevivir, sino de encontrar conexión, resiliencia e incluso momentos de alegría en el camino. No tienes que hacerlo solo.

La esposa de Willis aseguró recientemente en una entrevista que pese a que el "lenguaje se le está yendo", ella y su familia han encontrado nuevas formas de comunicarse con el actor de Die Hard.

"Hemos tenido que adaptarnos y tenemos una forma de comunicarnos con él que es simplemente diferente", añadió.