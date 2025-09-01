Antonio de la Rúa es captado en concierto de Shakira y aumentan los rumores de acercamiento

Antonio de la Rúa junto a su hija en la primera fila del concierto de Shakira en México. ( FUENTE EXTERNA )

El pasado sábado 30 de agosto, durante el concierto de Shakira en el Estadio GNP de la Ciudad de México, los reflectores no estuvieron solo sobre el escenario.

Entre el público, las cámaras de los asistentes captaron a Antonio de la Rúa, expareja de la cantante colombiana, lo que ha desatado una nueva ola de rumores sobre un posible acercamiento entre ambos.

De la Rúa, quien mantuvo una relación de más de una década con Shakira y fue además su mánager en una etapa clave de su carrera, fue visto sentado tranquilamente entre el público mientras la artista interpretaba "Día de enero", canción que muchos recuerdan fue escrita durante su relación con él.

El momento no tardó en viralizarse: en el video se le ve serio, contemplativo y aparentemente intentando pasar desapercibido.

La aparición no ha pasado inadvertida para los fanáticos, quienes destacan el simbolismo de que el argentino estuviera presente justo durante esa canción. En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar: "Esto no puede ser casualidad", "¿Estarán volviendo?" o "El destino los está reuniendo otra vez", fueron algunos de los mensajes más repetidos.

Pero este avistamiento no es un hecho aislado. En las últimas semanas, medios internacionales reportaron que De la Rúa fue visto cenando con Shakira en Miami, en compañía de los hijos de la cantante, Milan y Sasha.

Además, también se le ha visto en conciertos anteriores de la gira, moviéndose con soltura entre el equipo técnico e incluso con credenciales de staff.

Aunque ni Shakira ni De la Rúa han hecho declaraciones públicas al respecto, la frecuencia de estas apariciones ha sido suficiente para que muchos especulen sobre un posible reencuentro sentimental o, al menos, una renovada cercanía personal y profesional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/01/anne-hathaway-3-e6d8ee56.jpg Antonio de la Rúa, expareja de la cantanteShakira. (FUENTE EXTERNA)

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de los rumores, pero lo cierto es que la presencia de Antonio de la Rúa en el show ha añadido una nueva capa de interés emocional a una gira ya cargada de simbolismo para Shakira.

Entre canciones, emociones y figuras del pasado que reaparecen, todo apuntaría a que la historia entre ambos aún no ha cerrado del todo su capítulo.