Celinee Santos es eliminada de Top Chef VIP 4
La Miss República Dominicana 2024 se despidió de la competencia culinaria de Telemundo
La Miss República Dominicana 2024 Celinee Santos fue eliminada de la competencia culinaria Top Chef VIP 4, que se transmite por Telemundo, en la que compartió con los actores Lorena Herrera, Juan Soler, Cristina Porta, Matías Ochoa, Curvy Zelma, Angélica Celaya, Paco Pizaña y Salvador Zerboni.
Santos conquistó al público con su carisma y disciplina destacándose en cada reto. Sin embargo, su participación llegó a su fin tras la ronda de eliminación.
"Celinee entregó todo y cada vez se hizo más fuerte en la competencia, pero hoy nos deja y sin duda, se queda en la memoria de #TopChefVIP4. ¡Mucho éxito! Déjale un mensaje aquí", escribió la cuenta de Instagram del programa televisivo.
Celinee agradece
En sus redes sociales y con una sesión fotográfica, Frías destacó lo importante que fue para estar estar en este proyecto: "No tengo palabras suficientes para agradecer todo el amor y apoyo que he recibido durante esta increíble aventura en #TopChefVIP4. Ustedes fueron mi motor en cada reto".
"A mi gente hermosa, a cada uno de ustedes que me escribió, me apoyó desde casa, ¡GRACIAS! Ustedes fueron mi motor en cada reto. A los medios, la prensa y la televisión que compartieron esta experiencia y me dieron su espacio y voz: gracias por ayudarme a llegar a más corazones.
Y a mi país, que me vio nacer y crecer, ¡gracias por estar conmigo en cada paso! Llevo mi bandera en el alma y en cada plato que preparo", continuó.
La modelo también agradeció a la cadena Telemundo por abrirle esta puerta, "por confiar en mí, y por permitirme vivir esta experiencia que jamás olvidaré".
- Calificó esta experiencia como un regalo y que su paso por la televisión hispana no termina ahí. "¡Seguiremos cocinando y prendiendo los fogones! Esto apenas comienza... ¡nos vemos en la cocina!", finalizó.
La dominicana confesó que no sabía cocinar más que arroz, habichuelas y tostones, y en el programa Top Chef descubrió que pudo retarse a sí misma en el mundo de la gastronomía.