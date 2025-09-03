Cardi B celebró con entusiasmo su absolución en un juicio civil por agresión en el que se le acusaba de arañar la cara de una agente de seguridad, en un caso que implicaba una demanda de 24 millones de dólares.

Tras la noticia de su victoria legal, la rapera no dudó en compartir su felicidad con sus seguidores, publicando un video en sus redes sociales en el que se la ve bailando alegremente al ritmo del tema Ta' buena de Magic Juan.

El caso

El juicio tuvo lugar en Los Ángeles la semana pasada, y durante la audiencia, Cardi B dejó una impresión duradera no solo por el desarrollo del caso, sino también por su actitud ante las cámaras.

La artista, conocida por su carácter explosivo y su estilo único, lució varias pelucas y protagonizó varios momentos virales, incluyendo acaloradas discusiones con los abogados y otros incidentes que no tardaron en circular en las redes sociales.

El juicio se centró en las acusaciones de Emani Ellis, quien señalaba que la cantante, entonces embarazada, la había agredido cuando ambas se cruzaron en el camino de un consultorio médico en Beverly Hills en 2018.

Ellis, una mujer negra, alegó que Cardi B la había insultado con comentarios raciales, escupido sobre ella y le había arañado la cara con sus largas uñas durante un altercado verbal.

La defensa de Cardi B

Sin embargo, el jurado desestimó las acusaciones y falló a favor de Cardi B. Durante el juicio, la defensa de la artista argumentó que Emani Ellis se acercó de forma agresiva y comenzó a grabar a la cantante sin su consentimiento.

Según los abogados de Cardi B, la rapera, que en ese momento tenía cuatro meses de embarazo de su primer hijo, estaba tratando de mantener su gestación privada y alejada del escrutinio público.

Los abogados de la rapera también afirmaron que Ellis intentó intimidar a Cardi B, lo que provocó una pelea verbal antes de que el personal del consultorio médico interviniera para calmar la situación. Cardi B, visiblemente afectada por las acusaciones, reiteró en el tribunal que nunca había tocado a Ellis.

Al concluir el juicio y tras la absolución, Cardi B no ocultó su alivio. "Juro por Dios, lo diré en mi lecho de muerte, no toqué a esa mujer. No toqué a esa mujer", expresó la rapera con firmeza, dejando claro que su versión de los hechos era la correcta.

Con el veredicto en su favor, la artista también envió un mensaje contundente a futuras demandas similares: "Con eso dicho, esta vez voy a ser amable, pero la próxima persona que intente hacer una demanda frívola contra mí, voy a contrademandar y voy a hacer que pague".

Cardi B subrayó que nunca cedería ante demandas sin fundamento, dejando claro que no tiene intención de llegar a acuerdos solo por evitar conflictos legales. "Nunca piensen que me van a demandar y que voy a llegar a un acuerdo y simplemente darles dinero porque eso no va a suceder", agregó.

