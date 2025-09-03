La rapera Cardi B encaró a un periodista que le lanzó preguntas sobre su vida privada cuando salía de un tribunal en Los Ángeles.

La artista lo cortó en seco —y le arrojó lo que tenía en la mano— tras escuchar insinuaciones sobre un supuesto cuarto embarazo con su exesposo Offset y "problemas de paternidad" vinculados al jugador de la NFL Stefon Diggs.

"Deja de faltarme el respeto. No me faltes el respeto... ¿Ves a mujeres haciéndome ese tipo de preguntas? ¿Por qué sientes que como hombre puedes hacerme ese tipo de preguntas? Compórtate como si tuvieras modales... respeta a las mujeres", respondió Cardi B.

Estas fueron las preguntas del reportero (traducidas al español) que detonaron el cruce:

"Cardi, hay fuentes que aseguran que Offset presume en público que te embarazó por cuarta vez; ¿es cierto?"

"¿Prevés algún problema de paternidad con Stefon Diggs?"

El hombre insistió entre halagos mientras la artista se dirigía a su vehículo, a lo que ella reiteró que no toleraría faltas de respeto. No hubo confirmación ni comentario sobre rumores de embarazo o sobre su situación sentimental.

Exonerada de un proceso judicial

El incidente ocurrió después de que un jurado la exoneró en un caso civil por agresión relacionado con un altercado de 2018. Según Daily Mail, la demanda, por 24 millones de dólares, había sido interpuesta por la guardia de seguridad Emani Ellis; el veredicto fue unánime a favor de la rapera.

La rapera celebró con entusiasmo su absolución en el juicio civil, en el que la guardia de seguridad la acusaba de haberle arañado la cara.

Tras la noticia de su victoria legal, la rapera no dudó en compartir su felicidad con sus seguidores, publicando un video en sus redes sociales en el que se la ve bailando alegremente al ritmo del tema Ta' buena de Magic Juan.