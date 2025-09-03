Kaia Gerber y Lewis Pullman destilan amor en el Festival de Venecia

Kaia Gerber y Lewis Pullman en el Festival de Venecia. ( FUENTE EXTERNA )

El Festival de Cine de Venecia no solo es el escenario donde las mejores películas del año luchan por la atención del público y la crítica, sino que también se ha convertido en el espacio ideal para los debuts románticos más sorprendentes.

Este año, uno de los momentos más comentados fue la aparición en público de una pareja que ha capturado la atención de todos: Kaia Gerber y Lewis Pullman.

Con la elegancia que caracteriza a ambos, la joven top model y el actor asistieron al estreno de la película The Testament of Ann Lee, mostrando su amor con una pizca de misterio y sofisticación.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/03/kaia-y-lewis-2-a1921f82.jpg

Para la ocasión, Kaia Gerber optó por un look que fusionó discreción y sensualidad, fiel a su estilo minimalista. Lució un vestido negro de encaje de la colección de Givenchy, diseñado por Sarah Burton.

El vestido presentaba un corpiño de encaje y una falda de cintura alta transparente, que jugaba con la dualidad de lo sofisticado y lo atrevido.

El tono oscuro y la elegancia del diseño le dieron un aire casi "funerario" (como lo definieron algunos), pero con una sensualidad que era imposible pasar por alto. Un look que, sin duda, no pasó desapercibido.

Lewis Pullman, por su parte, complementó la imagen de su pareja con un elegante y audaz traje cruzado de Saint Laurent.

El actor, conocido por su papel en Thunderbolts como el villano principal, le dio un giro moderno al atuendo con unas gafas de sol rectangulares, un detalle que le dio flow y que, al mismo tiempo, desvió la atención de su apariencia sobria y clásica.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/03/kaia-y-lewis-9957d10f.jpg

El inicio de una historia de amor

Aunque la pareja ha mantenido un perfil bajo desde el principio de su relación, es imposible no notar la química palpable entre ellos. Según fuentes cercanas citadas por Elle, Kaia y Lewis comparten una conexión única que ha ido fortaleciéndose desde su primer encuentro a principios de 2025.

De acuerdo con E! News, la primera vez que se les vio juntos fue el 29 de enero, cuando Kaia asistió al cumpleaños de Lewis y ambos fueron fotografiados de la mano a las afueras del restaurante.

La discreción con la que manejaron su relación al principio solo aumentó la curiosidad y las especulaciones sobre su romance.

Para Lewis, hijo del legendario actor Bill Pullman, la fama se disparó aún más con su actuación en Thunderbolts, lo que ha colocado al actor en el centro de la atención mediática. Su relación con Kaia, una de las modelos más icónicas del momento, solo ha alimentado el interés por su vida personal y profesional.

