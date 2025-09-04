El popular influencer y modelo que dejó las redes para seguir su vocación como sacerdote

Foto de archivo de Pablo Garna, el influencer y modelo que dejó la fama para ser sacerdote. ( FUENTE EXTERNA )

El modelo e influencer Pablo García, conocido en redes como Pablo Garna, ha dejado a sus más de 640.000 seguidores en shock tras anunciar que abandonará su carrera en el mundo de la moda y las redes sociales para convertirse en sacerdote.

El anuncio lo hizo el pasado 31 de agosto a través de un emotivo video en Instagram, donde explicó que su decisión nace de un profundo llamado espiritual.

"En unos años, si Dios quiere, seré sacerdote", afirmó. El joven, que durante casi cuatro años ha compartido su día a día en Instagram, viajes, campañas con marcas y su fe católica, aseguró que su corazón ya no encuentra paz en la comodidad de la fama.

"No me conformaré con una vida cómoda si mi corazón anhela otro camino", sentenció. Aunque reconoce que no todos entenderán su decisión, el madrileño aseguró que siente que este es su verdadero propósito.

Garna no se despide de golpe. Durante el mes de septiembre, seguirá compartiendo contenido y cumpliendo con compromisos profesionales ya pactados, antes de ingresar al seminario, donde se preparará para la vida sacerdotal.

Te puede interesar La influencer Deja Foxx busca ser la congresista más joven elegida en EE. UU. a sus 25 años

Además, advirtió que podría regresar temporalmente a redes: "No sé si volveré en unos meses por aquí. Ya se verá", dejando una puerta abierta a sus fans más fieles.

Lejos de ser un influencer superficial, Pablo siempre dejó entrever su compromiso con causas sociales. En 2021, junto a sus amigos Gonzalo Perales y Miguel Jiménez, lanzó el proyecto "Un mismo equipo", una iniciativa que buscaba visibilizar y ayudar a personas sin hogar en las calles de Madrid.

"El mayor regalo que me llevo de esta cuenta son los milagros, continuos, de personas contándome y abriéndome su corazón", expresó en su despedida. La conexión con sus seguidores, muchos de los cuales le compartían sus inquietudes espirituales, fue clave en su transformación.

¿Adiós definitivo?

La pregunta que muchos se hacen es si esta decisión será definitiva o si, como otros famosos que han dado giros espirituales , Pablo podría volver más adelante con un nuevo enfoque. Por ahora, lo que es seguro es que el mundo del modelaje y la influencia digital pierde a uno de sus rostros más carismáticos .

será definitiva o si, como otros famosos que han dado , Pablo podría volver más adelante con un nuevo enfoque. Por ahora, lo que es seguro es que el mundo del modelaje y la influencia digital pierde a uno de sus . El fenómeno @pablogarna no termina, simplemente cambia de camino. Y esta vez, su nuevo destino apunta hacia el altar.