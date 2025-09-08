Influencer Isabella Ladera reacciona al video íntimo filtrado con Beéle: "Estoy devastada"

Isabella Ladera reaccionó con un mensaje en sus redes sociales. "Estoy profundamente devastada". ( FUENTE EXTERNA )

El cantante colombiano Beéle y su expareja, la influencer venezolana Isabella Ladera, son el tema de conversación este lunes a nivel internacional tras filtrarse un video íntimo de ambos.

En el video, de unos seis minutos de duración o más, la entonces pareja se filma sosteniendo relaciones sexuales y se hizo viral en redes como X, generando miles de comentarios que iban desde la desaprobación a la burla.

Isabella, que protagonizó los videos musicales de los éxitos de Beéle "Frente al mar", "Quédate" y "Mi Refe" , no se quedó callada ante este hecho y publicó un comunicado en el que expone su sentir y afirma estar "devastada" y "avergonzada" y culpa al intérprete de "Top Diesel" como el responsable de la filtración. Dijo que solo ella y él tenían el material

de los éxitos de y , no se quedó callada ante este hecho y publicó un comunicado en el que expone su sentir y afirma estar "devastada" y "avergonzada" y culpa al intérprete de "Top Diesel" como el responsable de la filtración. Dijo que solo ella y él tenían el material Por el momento (este lunes 8 de septiembre), el cantante urbano Beéle no ha hecho declaraciones sobre este delicado tema.

Mensaje de Isabella Ladera

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/09/whatsapp-image-2025-09-08-at-2257450f4683a3-1f0b9e52.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/09/whatsapp-image-2025-09-08-at-22575458c603eb-bfd25593.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/09/whatsapp-image-2025-09-08-at-225805c19452b0-4bbb66ee.jpg

"Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido", expresó Ladera.

"Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de como enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa, y aún así, nunca dio un paso al frente para protegerme", añadió.

"Hoy, al verme estable y en proceso de reconstrucción, esa misma persona decide exponerme de la forma más baja. Este acto no solo vulnera mi privacidad, también atenta contra mi dignidad y ha causado un inmenso dolor, no solo a mí, sino también a mi familia".

La influencer lamenta "recibir burlas, odio y juicios, mientras el verdadero responsable permanece en silencio".

Ladera aseguró que no dejará que esto la destruya y que seguirá en pie, "por mí, por mi familia, y por todas las mujeres que han sido víctimas de un narcisista".

Detalles de su relación

Isabella Ladera y Beéle iniciaron su relación de forma turbulenta a mediados del año 2024 cuando la exesposa del artista, la influencer Camila Cara Rodríguez, y madre de sus hijos, lo acusó de serle infiel con Ladera.

En entrevista con Los 40, Beéle afirmó: "sí, he sido infiel. Soy humano y hay ocasiones en las que hay que aceptar errores".

Se hizo público el noviazgo el 14 de septiembre de 2024, pero tuvieron una breve ruptura en octubre de ese mismo año.

En febrero de este 2025, Beéle e Isabella confirmaron (nuevamente) su relación desfilando juntos en la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro y terminaron definitivamente en abril de este año.

Como parte del morbo y el marketing que generó su relación, la influencer protagonizó varios videos musicales de su ex que suman alrededor de 300 millones de reproducciones en Youtube cada una.