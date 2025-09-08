×
Los looks más extravagantes de la alfombra roja de los MTV VMAs
Los looks más extravagantes de la alfombra roja de los MTV VMAs

Los "looks" más extravagantes de la alfombra roja de los MTV VMAs 2025

Estrellas de todos los géneros musicales desfilaron con atuendos que desafiaron los límites de la moda, desde lo excéntrico hasta lo verdaderamente icónico

    Los looks más extravagantes de la alfombra roja de los MTV VMAs 2025
    Así lucieron algunos artistas. Los looks más extravagantes de la alfombra roja de los MTV VMAs. (FUENTE EXTERNA)

    La temporada de premiaciones volvió con fuerza y glamour este domingo con la edición 2025 de los MTV Video Music Awards, celebrada en la imponente UBS Arena de Nueva York.

    Como es tradición, la alfombra roja fue uno de los momentos más esperados de la noche, y no defraudó: estrellas de todos los géneros musicales desfilaron con atuendos que desafiaron los límites de la moda, desde lo excéntrico hasta lo verdaderamente icónico.

    • Entre brillos metálicos, siluetas futuristas y apuestas arriesgadas, los artistas dejaron claro que los VMAs siguen siendo la plataforma perfecta para expresarse no solo con música, sino también con estilo.

    A continuación, algunos de los looks que más sorprendieron

    Maria Zardoya

    La artista posa en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards.. Foto: REUTERS/Kylie Cooper.

    Yungblud

    Posa en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards. Foto: Evan Agostini/Invision.

    Doja Cat

    La cantante resaltó en un mini vestido con rombos de Balmain, diamantes de Chopard y un bolso en forma de lipstick de Judith Leiberny. 

    Tate McRae

    La cantante de "Greedy" en una silueta blanca semitransparente de Ludovic de Saint Sernin

    Paris Hilton

    La cantante y actriz posa en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards. Foto: REUTERS/Kylie Cooper.

    FKA Twigs

    Posa en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards. Foto: Evan Agostini/Invision).

    Megan Stalter

    La comediante posa en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards. Foto: REUTERS/Kylie Cooper.

    Tyla

    La cantante sorprendió con una silueta corta en color crema de Chanel con un collar y cinturón de cadenas a juego.  

    Jessica Simpson

    La cantante lució sofisticada y glamurosa en un vestido de tul y transparencias en color negro.

    Conan Gray

    Posa en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards. Foto: REUTERS/Kylie Cooper.

    Lenny Kravitz

    Kravitz en un look de dos piezas de Saint Laurent

    GloRilla

    La rapera posa en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards. Foto: Evan Agostini/Invision.

    Rebecca Black

    La cantante posa en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards. Foto: Evan Agostini/Invision.

    Valentina Ferrer

    La modelo argentina posa durante la alfombra roja de los Premios MTV Video Music Awards. Foto: EFE/ Octavio Guzmán.

    Ice Spice

    Posa en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards. Foto: REUTERS/Kylie Cooper.

    Ricky Martin

    El cantante resaltó su bronceado en un conjunto de pantalón negro y camisa satinada de profundo escote.

    Lola Young 

    La cantante posa en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards. Foto: REUTERS/Kylie Cooper.

