Los "looks" más extravagantes de la alfombra roja de los MTV VMAs 2025

Así lucieron algunos artistas. Los looks más extravagantes de la alfombra roja de los MTV VMAs. ( FUENTE EXTERNA )

La temporada de premiaciones volvió con fuerza y glamour este domingo con la edición 2025 de los MTV Video Music Awards, celebrada en la imponente UBS Arena de Nueva York.

Como es tradición, la alfombra roja fue uno de los momentos más esperados de la noche, y no defraudó: estrellas de todos los géneros musicales desfilaron con atuendos que desafiaron los límites de la moda, desde lo excéntrico hasta lo verdaderamente icónico.

Entre brillos metálicos, siluetas futuristas y apuestas arriesgadas, los artistas dejaron claro que los VMAs siguen siendo la plataforma perfecta para expresarse no solo con música, sino también con estilo.

A continuación, algunos de los looks que más sorprendieron

Maria Zardoya

La artista posa en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards.. Foto: REUTERS/Kylie Cooper.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/08/qrxb0ghry1200x01-ab5be49a.jpg

Yungblud

Posa en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards. Foto: Evan Agostini/Invision.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/08/km0zvaftl81200x01-36412410.jpg

Doja Cat

La cantante resaltó en un mini vestido con rombos de Balmain, diamantes de Chopard y un bolso en forma de lipstick de Judith Leiberny.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/08/id-q18qqf1200x01-c220605d.jpg

Tate McRae

La cantante de "Greedy" en una silueta blanca semitransparente de Ludovic de Saint Sernin.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/08/1-6-ec5fe597.jpg

Paris Hilton

La cantante y actriz posa en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards. Foto: REUTERS/Kylie Cooper.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/08/lz07sdkdr1200x01-3cba3561.jpg

FKA Twigs

Posa en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards. Foto: Evan Agostini/Invision).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/08/kzackx-kta1200x01-321ba1f5.jpg

Megan Stalter

La comediante posa en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards. Foto: REUTERS/Kylie Cooper.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/08/d2x84x7pr1200x01-b07408f2.jpg

Tyla

La cantante sorprendió con una silueta corta en color crema de Chanel con un collar y cinturón de cadenas a juego.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/08/3-1-505bf95a.jpg

Jessica Simpson

La cantante lució sofisticada y glamurosa en un vestido de tul y transparencias en color negro.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/08/4-2-2b4d11d3.jpg

Conan Gray

Posa en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards. Foto: REUTERS/Kylie Cooper.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/08/ljswqinz3b1200x01-981d799b.jpg

Lenny Kravitz

Kravitz en un look de dos piezas de Saint Laurent.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/08/4-3-13cea771.jpg

GloRilla

La rapera posa en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards. Foto: Evan Agostini/Invision.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/08/g7eyttb-u1200x01-8bcae820.jpg

Rebecca Black

La cantante posa en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards. Foto: Evan Agostini/Invision.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/08/ds30rcjbbp1200x01-e2e3918a.jpg

Valentina Ferrer

La modelo argentina posa durante la alfombra roja de los Premios MTV Video Music Awards. Foto: EFE/ Octavio Guzmán.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/08/cmku3bzt1200x01-fba277b7.jpg

Ice Spice

Posa en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards. Foto: REUTERS/Kylie Cooper.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/08/9z4hdvoilu1200x01-d0206727.jpg

Ricky Martin

El cantante resaltó su bronceado en un conjunto de pantalón negro y camisa satinada de profundo escote.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/08/4-4-cbebde17.jpg

Lola Young

La cantante posa en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards. Foto: REUTERS/Kylie Cooper.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/08/ime3il6fjl1200x01-817148b8.jpg