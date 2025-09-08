Los "looks" más extravagantes de la alfombra roja de los MTV VMAs 2025
Estrellas de todos los géneros musicales desfilaron con atuendos que desafiaron los límites de la moda, desde lo excéntrico hasta lo verdaderamente icónico
La temporada de premiaciones volvió con fuerza y glamour este domingo con la edición 2025 de los MTV Video Music Awards, celebrada en la imponente UBS Arena de Nueva York.
Como es tradición, la alfombra roja fue uno de los momentos más esperados de la noche, y no defraudó: estrellas de todos los géneros musicales desfilaron con atuendos que desafiaron los límites de la moda, desde lo excéntrico hasta lo verdaderamente icónico.
- Entre brillos metálicos, siluetas futuristas y apuestas arriesgadas, los artistas dejaron claro que los VMAs siguen siendo la plataforma perfecta para expresarse no solo con música, sino también con estilo.
A continuación, algunos de los looks que más sorprendieron
Maria Zardoya
La artista posa en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards.. Foto: REUTERS/Kylie Cooper.
Yungblud
Posa en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards. Foto: Evan Agostini/Invision.
Doja Cat
La cantante resaltó en un mini vestido con rombos de Balmain, diamantes de Chopard y un bolso en forma de lipstick de Judith Leiberny.
Tate McRae
La cantante de "Greedy" en una silueta blanca semitransparente de Ludovic de Saint Sernin.
Paris Hilton
La cantante y actriz posa en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards. Foto: REUTERS/Kylie Cooper.
FKA Twigs
Posa en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards. Foto: Evan Agostini/Invision).
Megan Stalter
La comediante posa en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards. Foto: REUTERS/Kylie Cooper.
Tyla
La cantante sorprendió con una silueta corta en color crema de Chanel con un collar y cinturón de cadenas a juego.
Jessica Simpson
La cantante lució sofisticada y glamurosa en un vestido de tul y transparencias en color negro.
Conan Gray
Posa en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards. Foto: REUTERS/Kylie Cooper.
Lenny Kravitz
Kravitz en un look de dos piezas de Saint Laurent.
GloRilla
La rapera posa en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards. Foto: Evan Agostini/Invision.
Rebecca Black
La cantante posa en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards. Foto: Evan Agostini/Invision.
Valentina Ferrer
La modelo argentina posa durante la alfombra roja de los Premios MTV Video Music Awards. Foto: EFE/ Octavio Guzmán.
Ice Spice
Posa en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards. Foto: REUTERS/Kylie Cooper.
Ricky Martin
El cantante resaltó su bronceado en un conjunto de pantalón negro y camisa satinada de profundo escote.
Lola Young
La cantante posa en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards. Foto: REUTERS/Kylie Cooper.