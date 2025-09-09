Úrsula Corberó, actriz de "La casa de papel", anuncia que está embarazada

La actriz española Úrsula Corberó mostró su pancita en redes sociales. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz española Úrsula Corberó, conocida por su papel como Tokio en la exitosa serie La casa de papel, está embarazada de su primer hijo junto al también actor Chino Darín.

La noticia fue dada a conocer a través de su cuenta de Instagram, donde Corberó compartió una fotografía en la que se le ve recostada sobre un sofá, vestida completamente de blanco, mostrando su pancita de embarazo.

Acompañando la imagen, escribió un breve mensaje: "Esto no es IA", dejando en claro que la publicación era auténtica y personal.

La reacción de sus más de 19 millones de seguidores no se hizo esperar, al igual que la de colegas y amigos del mundo del espectáculo.

Figuras como Patricia Conde, Manu Ríos, Álex González y Paula Echevarría celebraron la noticia en los comentarios. Esta última escribió con entusiasmo: "¡Ay Ursu! ¿En serio? ¡Qué emoción, cariño! ¡Me alegro mil!".

Esta es la primera publicación que Corberó realiza desde mayo, cuando compartió algunas fotos personales sin dar mayores detalles sobre su vida privada. Su última aparición pública fue en junio, durante el aniversario de Netflix en España, evento en el que aún no eran visibles los signos del embarazo.

Aunque la actriz no ha revelado detalles sobre el tiempo de gestación ni la fecha prevista para el nacimiento del bebé, el anuncio marca un nuevo capítulo en su vida personal y profesional, siendo recibido con entusiasmo tanto por sus fans como por la comunidad artística.

