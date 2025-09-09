Beéle niega haber filtrado video íntimo y anuncia acciones legales: También soy víctima

Beéle junto a su expareja, la influencer Isabella Ladera, con quien se le ve en un video íntimo que se ha vuelto tendencia en las últimas horas. ( FUENTE EXTERNA )

En medio de la controversia por la filtración de un video íntimo en el que aparecen el cantante colombiano Brandon de Jesús López Orozco, conocido artísticamente como Beéle, y la influencer venezolana Isabella Ladera, el equipo legal del artista rompió el silencio este fin de semana con un extenso comunicado donde niegan cualquier responsabilidad del cantante en la difusión del material y anuncian acciones legales en su defensa.

El documento, emitido por los bufetes Víctor Mosquera Marín Abogados y DMR Law LLC, busca esclarecer la postura de Beéle frente al escándalo y recalca que tanto él como Ladera fueron víctimas de una grave violación a su intimidad por parte de terceros.

"Es fundamental precisar que Brandon no filtró dicho material ni participó en su divulgación. Su extracción se hizo sin consentimiento autorizado, cualquier necesidad o interés de las personas involucradas", señala el comunicado.

El equipo jurídico informó que se han iniciado procesos legales en Colombia y Estados Unidos, con el objetivo de detener la difusión del video y lograr su eliminación de todas las plataformas digitales. Entre las medidas adoptadas están el envío de notificaciones DMCA, órdenes de "takedown" a administradores de páginas y cuentas, y solicitudes formales de eliminación de contenido en redes sociales.

Además, aseguran estar en contacto con las autoridades de ambos países para identificar a los responsables de la filtración y llevarlos ante la justicia. "El equipo legal exigirá la máxima responsabilidad conforme a la ley, protegiendo en todo momento la intimidad y los derechos de los involucrados", recalcan.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/09/4d4-3-0ad21e99.jpg

Los abogados enfatizan la ilegalidad de la divulgación de contenido íntimo sin consentimiento, señalando que constituye un delito en múltiples jurisdicciones. También alertan sobre las consecuencias emocionales y sociales de este tipo de exposiciones, que afectan tanto a los protagonistas del video como a sus familias.

"Reiteramos que urge a todos los medios de comunicación hacer un llamado a abstenerse de compartir, replicar o referenciar estos contenidos que atentan contra la salud mental y la privacidad de las víctimas", indica el comunicado.

Beéle también es víctima, afirman abogados

En respuesta a rumores y señalamientos que han circulado en redes sociales y medios de comunicación, los representantes legales de Beéle dejaron claro que el artista es también una víctima de la exposición no consentida, y pidieron respeto y respaldo por parte del público.

"Rechazamos toda forma de acoso y presión que pudiera presentarse, así como la exposición no autorizada del contenido que circula en internet", añadieron.

El escándalo y la opinión pública

El caso ha generado un fuerte impacto mediático y encendido el debate sobre los límites de la privacidad de las figuras públicas, la ética en el consumo de contenido íntimo filtrado y la necesidad de reforzar la legislación en torno a delitos digitales.

y encendido el debate sobre los límites de la privacidad de las figuras públicas, la ética en el consumo de contenido íntimo filtrado y la necesidad de reforzar la legislación en torno a delitos digitales. Al cierre de esta nota, Isabella Ladera ya había emitido previamente su versión de los hechos, calificando la filtración como una de las traiciones más dolorosas que ha vivido. Por su parte, Beéle se mantiene en contacto con sus representantes legales, quienes anunciaron que seguirán informando sobre los avances del proceso.