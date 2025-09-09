¿Quién es Isabella Ladera, la influencer afectada por la filtración de un video íntimo con Béele?

Isabella Ladera es la expareja de Beéle, con quien aparece en un video íntimo. ( ARCHIVO )

Isabella Ladera ha captado la atención del público en los últimos días, no solo por su carrera como creadora de contenido, sino por verse envuelta en la polémica tras la filtración de un video íntimo junto a su expareja, el cantante colombiano Béele.

¿Pero quién es realmente esta influencer venezolana que hoy enfrenta una de las situaciones más delicadas de su vida pública?

De promesa del tenis a mamá e influencer

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/09/isabellaladera-c27c883adc9e4402855df1fe66b955f8-2dd07752.jpg

Andrea Isabella Ladera Ceresa, nacida en Anzoátegui, Venezuela, dejó atrás una prometedora carrera en el tenis y sus estudios universitarios a los 19 años, cuando decidió convertirse en madre y, al mismo tiempo, construir una carrera en redes sociales.

Su contenido, centrado en la vida familiar, el crecimiento personal y la autoestima, conectó rápidamente con una audiencia amplia.

Hoy, con solo 26 años, Isabella cuenta con más de 6 millones de seguidores en Instagram y supera los 5 millones en TikTok, consolidándose como una figura influyente entre el público joven latinoamericano.

Una relación pública con Béele

En septiembre de 2024, Isabella hizo pública su relación con el cantante colombiano Béele (Brandon de Jesús López Orozco), compartiendo imágenes juntos frente al mar. La pareja fue muy comentada en redes sociales, aunque su relación terminó meses después.

Esta semana, el nombre de Isabella volvió a ser tendencia luego de que se filtrara en redes sociales un video íntimo en el que aparece con su expareja. El material, de unos seis minutos, fue difundido sin su consentimiento y rápidamente se volvió viral en la red social X (antes Twitter).

En respuesta, Isabella reaccionó con un mensaje contundente en Instagram:

“Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido”.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/09/4d-5-3364433b.jpg

Su equipo legal también emitió un comunicado, aclarando que la influencer no participó en la difusión del video y negó cualquier estrategia de marketing detrás del hecho. Además, anunciaron que tomarán acciones legales contra los responsables de la filtración, al tratarse de una violación grave a su privacidad, intimidad y dignidad.

¿Y el cantante?

Hasta el cierre de esta nota, Béele no ha emitido ninguna declaración pública sobre el incidente. Sin embargo, Isabella dejó entrever su postura con un mensaje que muchos interpretaron como una señal directa hacia él: "Hoy, al verme estable y en proceso de reconstrucción, esa misma persona decide exponerme de la forma más baja".

Isabella también ha denunciado el impacto emocional que le ha causado esta situación: desde el dolor personal hasta las críticas y burlas que ha recibido en redes sociales. Asegura que, mientras ella enfrenta la exposición y el juicio público, el verdadero responsable se mantiene en silencio.