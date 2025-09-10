Muere la madre del cantante Juanes a los 95 años

Alicia Vásquez desempeñó un papel fundamental en la vida y trayectoria musical de Juanes. ( FUENTE EXTERNA )

La madre del cantautor colombiano Juanes, Alicia Vásquez, falleció a los 95 años de edad.

El equipo de trabajo del cantautor cuyo nombre real es Juan Esteban Aristizábal Vásquez, de 53 años, confirmó que la progenitora del cantante partió el lunes 8 de septiembre en Medellín , ciudad en la que residió gran parte de su vida .

Los representantes del intérprete de "A Dios le pido" indicaron que el artista y sus seres queridos atravesarán este momento en privado. Hasta el momento, ni Juanes ni otros miembros de la familia han dado declaraciones públicas sobre la pérdida.

Un pilar en la vida del cantante

Recoge el medio Infobae que Alicia Vásquez desempeñó un papel fundamental en la vida y trayectoria musical de su hijo. El artista menciona a doña Alicia en varias de sus canciones y el artista lleva un tatuaje con su rostro en el brazo derecho, símbolo del vínculo que compartían.

En 2019, durante la ceremonia en la que Juanes fue nombrado Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación, se le vio acompañado de su madre en una de las imágenes más recordadas de esa noche.

Juanes destacó la fortaleza y sabiduría de su madre: "Mujer fuerte guerrera, fortalecida por las pruebas y alegrías de la vida, sabia y silenciosa, tierna y única. La Única Doña Alicia", escribió hace unos años.

En 2021, compartió un mensaje junto con una imagen en la que reflejaba su amor por ambos padres: "Javier y Alicia: siempre han estado tatuados en mi alma, ahora quedaron en mi piel para siempre. Los amo eternamente".

Ese mismo año, luego de estar separados por la pandemia, el artista publicó otro mensaje dirigido a su madre: "Cerca de mi madre después de largos meses de distancia forzada. Agradecido de haber podido pasar por Medellín a decirle cuanto la amo", señalando que cumpliría 91 años.

Una de sus frases más recordadas de su madre, "La vida es un ratico", motivó al artista a titular así uno de los mayores éxitos de su cuarto álbum.

Ella solía recordarle a Juanes que disfrutara la vida pese al ritmo acelerado de su carrera: "Juan vive a mil, siempre estresado, acelerado, preocupado, y yo todo el tiempo le digo que disfrute, que se calme, que la vida es un ratico... Y así es. Hace unos días me llama y me dice: ´Mami, así le voy a poner el disco´. A mí me gustó mucho ese nombre", reseña una entrevista de ella a principios de los 2000.

Los representantes de Juanes no han informado, por el momento, de las honras fúnebres.