Encuentran muerta en Costa Rica a modelo de contenido para adultos Natalia Rae

La actriz de contenido para adultos Natalia Rae fue hallada muerta en una habitación en Costa Rica el pasado 2 de septiembre. ( FUENTE EXTERNA )

La modelo y creadora de contenido para adultos Natalia Rae, de 33 años, falleció el pasado 2 de setiembre en una torre de apartamentos ubicada en Sabana Sur, en Matarredonda de San José. El hecho fue confirmado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en un comunicado y divulgado por el periódico costarricense La Nación.

De acuerdo con CR Hoy, agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (SIORI) realizaron el levantamiento del cuerpo minutos después de las 2:00 de la tarde, tras una alerta recibida en el sistema de emergencias 9-1-1.

La compañera de cuarto de Rae la encontró inconsciente en su habitación y dio aviso a las autoridades. Posteriormente, el personal de la Cruz Roja Costarricense acudió al lugar y constató que no presentaba signos vitales.

El OIJ informó que el cuerpo, identificado oficialmente con el apellido Kowalchuk, no presentaba lesiones visibles que hicieran presumir una muerte violenta.

Los restos fueron trasladados a la Morgue Judicial, en San Joaquín de Flores, Heredia, donde se le practicó la autopsia. Los resultados de ese examen siguen pendientes para determinar la causa y la manera del deceso.

Investigación

El organismo confirmó que los restos fueron retirados de la morgue el 4 de setiembre por una empresa fúnebre autorizada por los familiares de la modelo.

Rae, originaria de Estados Unidos, era conocida en la industria del entretenimiento para adultos como modelo webcamer de la plataforma MyFreeCams. El medio especializado AVN y su familia también confirmaron su muerte.

El caso permanece en investigación por parte de las autoridades judiciales de Costa Rica.

