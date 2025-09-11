Muere Natalia Rae, actriz de cine para adultos, mientras vacacionaba en Costa Rica

Muere Natalia Rae. En la imagen de archivo se ve a la actriz de cine para adultos posar de forma sensual. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz y modelo de contenido para adultos Natalia Rae, de 33 años, falleció el pasado lunes 2 de septiembre mientras se encontraba de vacaciones en Costa Rica junto a amigos y familiares.

Su cuerpo fue hallado sin vida en un apartamento turístico ubicado en Sabana Sur, en la ciudad de San José, según informó el medio local La Nación.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que recibió una llamada al sistema de emergencias 911 después de las 2:00 de la tarde, alertando sobre una posible persona fallecida en el inmueble. Al llegar al lugar, los agentes realizaron el levantamiento del cuerpo, identificado oficialmente como Kowalchuk, apellido real de Rae, de nacionalidad estadounidense.

Días antes de su fallecimiento, Natalia Rae había compartido a través de sus redes sociales que había sufrido una caída, lo que le provocó una lesión en una pierna y la obligó a mantenerse en reposo.

De acuerdo con versiones cercanas, no había salido de la habitación en las horas previas al hallazgo de su cuerpo.

Aunque las autoridades no han revelado la causa oficial de la muerte, el caso continúa bajo investigación.

Originaria de Arizona, Estados Unidos, Rae alcanzó popularidad bajo el seudónimo "NatPack".

Antes de dedicarse al modelaje, trabajó como azafata de vuelo y ganó notoriedad por su autenticidad, humor y cercanía con sus seguidores.

Reacción de su entorno

Su familia confirmó el fallecimiento a través de redes sociales y pidió respeto durante el proceso de duelo. Asimismo, iniciaron una campaña de recaudación en la plataforma GoFundMe para cubrir los costos de repatriación del cuerpo a Estados Unidos.

“Natalia fue una luz para todos los que la conocieron. Estamos devastados y agradecidos por todo el apoyo que hemos recibido”, expresó su hermana en un comunicado.