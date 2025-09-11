Los creadores de contenido Manelyk y “Caramelo” anuncian el fin de su relación amorosa

Manelyk González y “Caramelo” confirman el fin de su relación amorosa. Los creadores de contenido oficializaron su romance días después de que el dominicano ganara La Casa de los Famosos All Stars. ( FUENTE EXTERNA )

Lo que comenzó como una conexión dentro de La Casa de los Famosos All-Stars hoy llega a su fin. Manelyk González y Carlos “Caramelo” Cruz confirmaron su separación a través de un video en TikTok, en el que ambos compartieron el anuncio con total honestidad y en un tono sereno, dejando claro que la decisión fue tomada en buenos términos y desde el respeto mutuo.

La relación entre ambos surgió en medio del reality show, donde su química captó rápidamente la atención del público.

Tras el final del programa, fue Manelyk quien lo esperó fuera de la casa, gesto que simbolizó el inicio de una etapa sentimental que, aunque breve, estuvo marcada por la exposición mediática y el afecto de los fans.

Durante la transmisión en vivo, Carlos fue el primero en abordar el tema, aunque con cierta cautela.

“Nuestra relación fue algo público, que todo el mundo sabía lo que hacíamos. Pero no todo debe mostrarse. A veces, una relación necesita privacidad”, comentó, reflexionando sobre los desafíos de vivir una historia de amor bajo la lupa de las redes sociales.

Ante sus palabras, Manelyk intervino para poner claridad y evitar interpretaciones:

“Lo que él quiere decir es que ya no estamos juntos. Nosotros estamos bien, no tenemos problemas ni discutimos. Simplemente ya no estamos juntos”, afirmó con firmeza, dejando en claro que no hubo rupturas traumáticas ni conflictos.

Una relación breve, pero significativa

Ambos coincidieron en que su relación fue especial, aunque breve, y aseguraron que se quedan con los recuerdos positivos. Caramelo, quien resultó ganador de La Casa de los Famosos All-Stars, agradeció el tiempo compartido con Manelyk y pidió a sus seguidores que sigan apoyándolos, ahora por caminos separados.

“La pasamos bien, nos llevamos recuerdos bonitos. Que la sigan apoyando a ella, como me apoyan a mí. Cada quien haciendo sus cosas”, expresó.