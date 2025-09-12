La razón por la que Kendall Jenner quiere dejar el modelaje

Kendall Jenner reveló que su verdadera pasión no es el modelaje. ( FUENTE EXTERNA )

Después de años bajo la mirada pública y siendo una de las figuras más influyentes del modelaje internacional, Kendall Jenner parece estar lista para dar un giro radical en su vida.

La estrella, que creció frente a las cámaras en Keeping Up With The Kardashians y se consolidó como una de las top models más cotizadas del mundo, sorprendió recientemente al anunciar que está considerando dejar atrás su carrera en las pasarelas para perseguir una vida más tranquila... y auténtica.

En una entrevista concedida a la revista Vogue, en compañía de su amiga Gigi Hadid, Kendall abrió su corazón sobre su visión del futuro, una que no incluye reflectores ni desfiles.

"Hay mucha superficialidad en el mundo en el que trabajamos y vivimos", confesó. "Y nuestra vida personal ha cobrado protagonismo a medida que envejecemos", agregó.

"No es lo mío"

Aunque actualmente participa en la séptima temporada de The Kardashians, Kendall fue clara al expresar que el reality no es algo que le apasione particularmente.

"No es lo mío", reconoció sin rodeos. En cambio, reveló que su verdadera pasión es el diseño de interiores, un mundo donde ha encontrado una conexión creativa y personal mucho más profunda.

"Juro por Dios que voy a dejarlo todo y dedicarme a diseñar casas. En serio", dijo con entusiasmo la modelo de 29 años, quien actualmente construye una nueva vivienda en el oeste de Estados Unidos.

"Me encanta mi espacio en Los Ángeles, pero también me encanta la vida sencilla. Me gusta levantarme cada mañana, ponerme un traje de baño o unos pantalones deportivos, sin maquillaje, y simplemente disfrutar del día", compartió.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/12/kendall-jenner-fec37892.jpg

Una vida lejos del foco

Kendall también reveló que uno de sus mayores placeres es poder pasar desapercibida. Uno de sus escapes favoritos es la equitación, actividad que disfruta sin que nadie la reconozca.

"Me encanta ir al concurso hípico vestida igual que todos los demás, con el casco puesto, las gafas de sol y el uniforme, y poder competir con un nombre completamente diferente", contó.

La modelo, que en múltiples ocasiones ha expresado su deseo de llevar una vida más normal, reconoció que intenta no planificar demasiado el futuro, aunque se considera una persona organizada. "Me encanta sentirme normal", confesó.

El peso del apellido Kardashian-Jenner

Kendall también habló sobre cómo la fama tocó a su puerta desde muy joven. En una entrevista previa con Emma Chamberlain para el podcast Anything Goes, la estrella recordó cómo fue compaginar su adolescencia con las cámaras.

"Fuimos a la escuela todo lo que pudimos. Empecé a estudiar en casa, en 11º y 12º grado", explicó.

Pese a las dificultades, Kendall no guarda rencor al pasado. "Creo que Kylie y yo teníamos mucha estabilidad, mucho amor, un gran sistema de apoyo y muy buenos amigos", dijo sobre su infancia al lado de su hermana menor.

También agradeció haber contado con el ejemplo de sus hermanos mayores. "Nos sentimos realmente agradecidas por haber tenido hermanos mayores a quienes pudimos ver hacer cosas antes que nosotros y que nos guiaron de alguna manera".

