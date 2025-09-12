Liam Hemsworth se compromete con la modelo Gabriella Brooks

Liam Hemsworth y Gabriella Brooks confirmaron su compromiso este viernes a través de las redes sociales. ( FUENTE EXTERNA )

¡Otra boda a la vista en el mundo del espectáculo! Liam Hemsworth y Gabriella Brooks confirmaron su compromiso.

La modelo australiana, de 29 años, compartió este viernes la feliz noticia con una romántica publicación en Instagram. El post incluyó un carrusel de tres imágenes.

La primera, en blanco y negro, muestra a Gabriella abrazando a Liam, de 35 años, con una sonrisa radiante, mientras un enorme diamante en su mano izquierda roba el protagonismo. Sin necesidad de palabras, la imagen fue acompañada únicamente por un emoji de corazón blanco.

En la segunda foto, el tono romántico continúa con una imagen del océano iluminado por el sol, mientras que la tercera se centra en la mano de Brooks sobre una sábana blanca, permitiendo apreciar cada destello del anillo que ya se ha convertido en tema de conversación entre fans y medios.

Los rumores sobre el compromiso comenzaron a circular el mes pasado, cuando Gabriella fue vista luciendo un anillo de diamantes en el dedo anular mientras paseaba por un muelle en Ibiza, España.

En ese momento, la modelo fue captada sonriendo y mostrando la joya a quienes la acompañaban, aunque ni ella ni Hemsworth se pronunciaron al respecto.

Una historia de amor lejos de los reflectores

Liam y Gabriella, ambos originarios de Australia, comenzaron a ser vinculados en diciembre de 2019, cuando fueron vistos compartiendo un brunch familiar con los padres del actor en Byron Bay. Desde entonces, la pareja ha optado por mantener su romance fuera del foco mediático, priorizando su privacidad.

No fue hasta junio de 2021 cuando oficializaron su relación en redes sociales, con una imagen grupal publicada por Liam durante la Cena de Oro en Sídney. Desde entonces, las apariciones públicas han sido contadas, pero significativas, como su asistencia conjunta a alfombras rojas y eventos de alto perfil.

En julio de 2025, deslumbraron en el estreno británico de Limitless: Live Better Now y, más recientemente, posaron juntos durante el estreno londinense de Furiosa: A Mad Max Saga.

Cabe destacar que este será el segundo matrimonio de Liam Hemsworth. El actor de Los juegos del hambre estuvo casado previamente con la cantante Miley Cyrus, con quien contrajo matrimonio en diciembre de 2018, aunque la relación terminó poco después. El divorcio se oficializó en febrero de 2020.

Te puede interesar Elsa Pataky manda al frente a Liam Hemsworth y su novia