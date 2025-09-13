La modelo dominicana Yaritza Miguelina Reyes Ramírez dio un paso significativo en su carrera al ser aceptada como concursante oficial en Top Model Polska (Top Model Polonia), sorprendiendo al jurado durante su audición, según informan medios de prensa de República Dominicana y Estados Unidos.

El momento decisivo

Durante el casting, Reyes no solo posó frente a las cámaras, sino que se presentó ante los jueces usando el idioma polaco, algo poco habitual para quienes no tienen esa lengua como materna.

El uso del polaco —además de su presencia, actitud y carisma— fue clave para impresionar al jurado, que votó unánimemente a su favor, permitiéndole avanzar a la siguiente fase del concurso.

Por sus redes sociales, Reyes admitió que los nervios jugaron un rol importante: "el día del casting estaba súper nerviosa ... solo a mí se me ocurre intentar hacerlo todo en polaco".