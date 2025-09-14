El cantante Alex Bueno recibe el alta médica tras hospitalización de tres días

El cantante Alex Bueno fue dado de alta médica este domingo, luego de permanecer tres días hospitalizado tras un episodio de hipoglucemia, una condición que se presenta cuando los niveles de glucosa en la sangre bajan a niveles anormalmente bajos.

La información fue confirmada a través de un video publicado por su equipo en la cuenta oficial de Instagram del artista.

En el video, se puede ver al intérprete saliendo de la clínica, visiblemente recuperado junto a una joven.

"Gracias Dios mío y la virgencita por devolverme la salud. Para la calle con Dios y la virgen", expresó el intérprete de éxitos como "Jardín prohibido" y "Que vuelva".

Su equipo aseguró que su estado de salud ha mejorado significativamente y que su nivel de azúcar en la sangre ya se encuentra bajo control.

Viajará a Estados Unidos para someterse a estudios

Siguiendo las recomendaciones médicas, Alex Bueno se trasladará a los Estados Unidos para someterse a una serie de estudios avanzados que permitirán descartar cualquier otra anomalía y asegurar una recuperación completa.

La familia y el equipo del artista agradecieron profundamente todas las muestras de cariño y preocupación recibidas por parte del público, colegas y medios de comunicación.

"Prometemos mantenerlos informados sobre cada paso de este proceso. Gracias a todos por su fidelidad y apoyo incondicional", dice la publicación de la referidad red social.