Dj Adoni le pide matrimonio a Lisabely Lugo: "Te prometí hacerte la mujer más feliz del mundo"

Tras la petición de matrimonio de Dj Adoni, la reacción de Lisabely Lugo fue pura emoción, saltando, abrazando y besando a su pareja. ( INSTAGRAM )

El mezclador y productor Dj Adoni le pidió matrimonio a Lisabely Lugo, su pareja desde hace 13 años y madre de su hijo.

El intérprete de "La opinión es tuya, pero la vida es mía" la sorprendió al momento de subir a un jet privado, cuando aprovechó para ponerse de rodillas y pedirle matrimonio. La reacción de su pareja fue de pura emoción, saltando, abrazando y besando a Adoni.

"Te agarré, LISABELY LUGO, te prometí hacerte la mujer más feliz del mundo y te juro que lo voy a cumplir . Te mereces todo, porque eres una mujer de valores, una gran madre, una hija ejemplar y una buena compañera. Gracias por darme ese hogar de paz que todo hombre anhela", expresó en un largo escrito al pie del video.

Dijo que Lisabely ha sido su fuerza, apoyo e inspiración en los momentos más difíciles, "siempre creyendo en mí, incluso cuando yo mismo he dudado".

"Hicimos una promesa de poner nuestra relación en manos de Dios, y como resultado hoy tenemos un amor fuerte e inquebrantable", dijo Adoni agradeciéndole por aceptarle la petición de ser su futuro esposo.

"Sé que no soy perfecto, pero te sentirás orgullosa de haberme elegido como tu futuro esposo. Prometo cuidarte, respetarte y luchar por tu felicidad siempre. M e debes mi muchachita", finalizó el dj su mensaje haciendo referencia de que buscarán otro bebé.

Lugo compartió en sus historias de Instagram fotografías del lujoso anillo y escribió: " I say yes, al amor , a la risa y a una vida juntos ?? mi pollito. #2013 ".

La pareja ha dicho que ha puesto su relación en manos de Dios. La joven citó el Salmo 37:4-5, que dice: "Deléitate asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él; y él hará".

Controversias

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/16/dj-adoni-y-lisabely-2-cf1080dd.jpg La pareja tiene un hijo en común. (FUENTE EXTERNA)

DJ Adoni y Lisabely Lugo no han estado lejos de las controversias de parejas. En una ocasión, cada uno por separado, se declaró "soltero". También los rumores de infidelidad por parte del famoso dj han sido tema de conversación.

El pasado año 2024 se le vinculó con la animadora Caroline Aquino, tras ambos ser captados juntos en un yate, tema que se negó abordar en público. Posteriormente, en julio de ese año, Adoni y Lisabely asistieron agarrados de mano a Premios Heat.

También surgieron rumores de romance entre Adoni y Yailin 'La más viral' por su tema a dúo "Yo no olvido", rumor que ha sido negado por las dos figuras.

Meses después de estos rumores, el dj que ha colaborado con famosos de la talla de Farruko, El Alfa, Chimbala, Bulova, Víctor Cárdenas, mostró su amor a su futura esposa dejando ver el tatuaje que se hizo con el nombre de ella.

A inicios de este mes, durante su participación en el recién culminado reality "La casa de Alofoke", Adoni anunció que le pediría matrimonio a su pareja y que se casaría a finales del año o a principios de 2026 en una ceremonia en Casa de Campo.

En sus declaraciones, no se refirió a los rumores antes mencionados pero sí destacó que su pareja es "una mujer de valores" y que aprendió a priorizar su familia antes que su carrera.