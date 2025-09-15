Sofía Vergara revela por qué no asistió a los Emmy: "¡No llegué a la gala, pero sí a emergencias!"

La actriz colombiana Sofía Vergara reveló que no pudo asistir a la 77.ª edición de los Premios Emmy debido a una emergencia médica. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz colombiana Sofía Vergara sorprendió a sus seguidores este domingo al revelar que no pudo asistir a la 77.ª edición de los Premios Emmy debido a una emergencia médica de último momento.

La estrella de Modern Family, de 53 años, sufrió una reacción alérgica aguda en el ojo izquierdo justo antes de salir hacia la gala, lo que la obligó a dirigirse de inmediato a un centro de urgencias en lugar del Peacock Theater.

A través de su cuenta de Instagram, Vergara compartió imágenes desde la clínica, donde se le observa acostada en una camilla y recibiendo atención médica.

"¡No llegué a los Emmy, pero sí a emergencias!", escribió con su característico sentido del humor, acompañando la publicación con fotos del antes y después: desde el maquillaje impecable para la alfombra roja, hasta el lavado de ojos y ropa informal en la sala de emergencias.

Vergara tenía previsto presentar uno de los premios más esperados de la ceremonia, pero su repentina ausencia obligó a la producción a buscar reemplazos sobre la marcha. Las actrices Malin Akerman y Brittany Snow asumieron el rol que la colombiana no pudo cumplir.

A pesar del susto, la actriz se mostró de buen ánimo y recibió una oleada de mensajes de apoyo en redes sociales. Entre ellos, destacó el comentario del productor Emilio Estefan: "Cuídate mucho. ¡Que te adoramosss!"

La publicación de Vergara superó rápidamente el medio millón de "me gusta" y provocó cientos de reacciones entre fanáticos y colegas del medio.

Aunque no se han divulgado detalles específicos sobre el tratamiento recibido, todo indica que se trató de una reacción alérgica aguda, controlada a tiempo por el equipo médico. Según fuentes cercanas, Vergara ya se encuentra recuperándose favorablemente.

Una gala sin Vergara, pero con grandes ganadores

Mientras tanto, los Emmy 2025 transcurrieron según lo previsto. La serie The Studio fue la gran vencedora en la categoría de comedia, The Pitt se impuso en drama, y Adolescencia destacó entre las miniseries.

La ausencia de Sofía Vergara fue una de las más comentadas de la noche, confirmando que su carisma y presencia siguen siendo imprescindibles, incluso cuando no está en el escenario.