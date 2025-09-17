Cardi B confirma que está embarazada de su cuarto hijo

Cardi B sorprendió a sus fanáticos este miércoles al confirmar que está esperando su cuarto hijo. ( FUENTE EXTERNA )

Cardi B sorprendió a sus fanáticos este miércoles al confirmar que está esperando su cuarto hijo, un anuncio que hizo durante una entrevista exclusiva con Gayle King en el programa CBS Mornings.

La rapera de origen dominicano confirmó los rumores que habían circulado en redes sociales en las últimas semanas, revelando detalles sobre su embarazo y su vida personal.

Este será el primer hijo de Cardi B con su actual novio, el destacado jugador de la NFL, Stefon Diggs, con quien mantiene una relación desde finales de 2024.

"Voy a tener un bebé con mi novio, Stefon Diggs", compartió la artista, cuyo nombre real es Belcalis Marlenis Almánzar.

Emoción por la nueva etapa

La conversación con Gayle King permitió a Cardi B abrir su corazón y compartir su felicidad por este nuevo capítulo.

"Estoy feliz... Siento que estoy en un buen momento", expresó la rapera de 32 años. "Me siento muy fuerte, muy poderosa por todo este trabajo que estoy haciendo, pero lo hago mientras estoy creando un bebé", añadió.

Este embarazo llega en medio de la promoción de su tan esperado segundo disco de estudio, Am I the Drama?? (¿Soy yo el drama?), que saldrá a la venta el próximo viernes 19 de septiembre.

Cardi B ya es madre de tres hijos: Kulture, de 7 años, Wave, de 4, y Blossom, quien recientemente celebró su primer cumpleaños.

Los tres niños fueron concebidos con su exesposo Offset, con quien tuvo una relación de más de cinco años antes de su separación. Ahora, con su cuarto hijo en camino, Cardi B se muestra emocionada por la expansión de su familia.

En cuanto a su relación con Stefon Diggs, la cantante se mostró feliz y segura. "Mi novio y yo nos apoyamos mucho. Estamos en la misma etapa profesional", afirmó, destacando la fuerte conexión que comparten.

"Siento que somos geniales y de los mejores en lo que hacemos. Él y yo pensamos igual. Siempre nos decimos, ´Sí, eres uno de los mejores, pero ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer?´. Nunca nos sentimos cómodos. Siempre estamos mirando hacia adelante", explicó la artista.

Diggs, quien juega como receptor abierto para los New England Patriots, es una fuente de fortaleza emocional para Cardi B. "Me hace sentir segura, muy confiada y muy fuerte", compartió, antes de añadir con humor: "Ya ves lo grande que es".

La cantante también reveló que, recientemente, Stefon la apoyó durante un momento de vulnerabilidad emocional.

"Hace dos semanas, literalmente me dio un ataque de pánico. Estaba llorando sin parar porque me estaba poniendo muy nerviosa con el lanzamiento del álbum", confesó. "La gente me atacaba con dureza; a veces te quieren, a veces te odian, y me decían cosas muy malas de mí".

