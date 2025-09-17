Lily Collins acapara miradas en el New York Fashion Week por su delgadez

Lily Collins, de 36 años, es criticada por su "notable delgadez" mientras posó para los fotógrafos. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz Lily Collins, protagonista de la exitosa serie de Netflix Emily in Paris, ha sido motivo de titulares por su reciente aparición el viernes en el desfile de Calvin Klein durante la Semana de la Moda de Nueva York.

La intérprete británico-estadounidense de 36 años es criticada por su "notable delgadez" mientras posó para los fotógrafos con un conjunto de brillo de dos piezas que combinó con sandalias plateadas y un bolso a juego.

Varios usuarios destacaron que Collins se veía "muy delgada", a pesar de lucir un tonificado abdomen, y algunos recordaron que en entrevistas pasadas la actriz habló abiertamente de haber sufrido un trastorno alimentario durante la adolescencia.

Otros seguidores pidieron cautela y respeto, apuntando que la intérprete siempre ha tenido una complexión muy delgada y que las imágenes pueden resultar engañosas según la pose o la luz.

Más comentarios apuntan: "¿Está bien?" , "No me gusta esto", " ¡Necesita comer!" y "Se ve extremadamente delgada". Mientras tanto, otras voces se han alzado para recordar que no es apropiado ni constructivo comentar sobre el cuerpo de otras personas.

La actriz relató en pasadas entrevistas que superar sus problemas alimentarios fue un proceso largo y que uno de sus sueños era formar una familia. Por el momento no se ha referido a esta situación. En 2024 se convirtió en madre por gestación subrogada junto a su marido, el cineasta Charlie McDowell.

Collins, hija del músico Phil Collins, debutó en el cine en 2009 y se consolidó con Emily in Paris, la comedia romántica que en diciembre estrenará su quinta temporada, basada en las aventuras de una experta en marketing que se muda de los Estados Unidos a París.

En la ficción mantiene un interés romántico con Gabriel, interpretado por Lucas Bravo.

La nueva entrega se ha rodado en Francia, Roma y Venecia, y mostrará a Emily evaluando una mudanza profesional y sentimental a Italia.

La Semana de la Moda de Nueva York reúne cada septiembre a las principales marcas y celebridades del sector. Medios especializados elogiaron su estilo en el desfile, destacando el diseño iridiscente y los accesorios metálicos.