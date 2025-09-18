Bella Hadid publica fotos desde el hospital y desata preocupación

La supermodelo Bella Hadid compartió con sus seguidores en redes sociales que se encuentra hospitalizada. ( FUENTE EXTERNA )

La supermodelo Bella Hadid compartió con sus seguidores en redes sociales que se encuentra hospitalizada. A través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 60 millones de seguidores, Bella publicó un conjunto de imágenes que muestran su estado de salud.

En las fotos, se ve conectada a una máquina de oxígeno y con vías intravenosas, acompañadas de un breve mensaje: "Lo siento, otra vez desaparecida. Los quiero".

A pesar de la preocupación generada entre sus seguidores, la top model no ha ofrecido detalles sobre su condición, lo que ha llevado a especulaciones.

Sin embargo, uno de los mensajes que ha llamado la atención ha sido el de su madre, Yolanda Hadid, quien a través de Instagram expresó su apoyo a su hija, llamándola "guerrera de Lyme".

Esto sugiere que Bella podría estar enfrentando complicaciones relacionadas con la enfermedad de Lyme, un trastorno que ella misma había revelado que padecía en 2023.

Esta enfermedad es una infección bacteriana transmitida por garrapatas que, si no se trata a tiempo, puede generar secuelas crónicas. Bella Hadid ha hablado abiertamente sobre su diagnóstico en el pasado, ayudando a aumentar la visibilidad de este mal.

Fuentes cercanas a la modelo han confirmado que el tratamiento sigue su curso, y aunque se mantienen cautelosos debido a la naturaleza impredecible de la enfermedad, los resultados iniciales son optimistas.

Apoyo de familiares y amigos

A pesar de la falta de detalles sobre su situación, Bella ha recibido el apoyo constante de su círculo cercano. Su hermana, Gigi Hadid, también modelo internacional, publicó un mensaje en Instagram expresando su cariño y deseándole una pronta recuperación: "¡Te quiero! Espero que pronto te sientas tan fuerte y bien como mereces".

Además, otras figuras cercanas, como la actriz Tallulah Willis, también han mostrado su apoyo a Bella, enviándole palabras de ánimo en este momento complicado.

Te puede interesar Bella Hadid alega "desconocimiento" salir en la fallida campaña de Adidas criticada por Israel