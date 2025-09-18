¿Quién es Stefon Diggs, el padre del cuarto hijo de Cardi B?

La rapera Cardi B sorprendió este miércoles al anunciar en CBS Mornings que está embarazada de su cuarto hijo. El padre es Stefon Diggs, receptor abierto de los New England Patriots, con quien la artista mantiene una relación que hasta ahora había estado rodeada de especulaciones.

Stefon Mar´sean Diggs, de 31 años, nació en Gaithersburg, Maryland, y desde 2015 ha construido una sólida trayectoria en el fútbol americano profesional.

Tras destacar en la Universidad de Maryland, fue seleccionado en la quinta ronda del draft por los Minnesota Vikings. Con el paso de los años se convirtió en uno de los receptores más productivos de la liga, al punto de ser elegido en múltiples ocasiones al Pro Bowl.

Diggs jugó para los Vikings y luego brilló con los Buffalo Bills, donde fue líder de la NFL en recepciones y yardas aéreas en la temporada 2020. En 2025 firmó un contrato con los New England Patriots, con los que busca mantener su estatus de jugador élite y aportar veteranía a una franquicia en reconstrucción.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/18/cardi-y-stefon-2-fd7fc65b.jpg

Padre y pareja de una superestrella

Además de su carrera deportiva, Diggs es padre de una niña llamada Nova, nacida en 2016. Su vida personal ahora vuelve a colocarlo en el centro de atención mundial al confirmarse que será padre nuevamente, esta vez con una de las artistas más influyentes de la música urbana.

Cardi B, cuyo nombre real es Belcalis Marlenis Almánzar, destacó durante la entrevista que su relación con Diggs le ha brindado estabilidad emocional en un momento de presión por el lanzamiento de su segundo álbum, Am I The Drama?. "Él me hace sentir segura y muy fuerte", confesó la rapera.

Una nueva etapa para Cardi B

La intérprete de Bodak Yellow, que ya tiene tres hijos junto al rapero Offset, explicó que estaba renuente a enamorarse de nuevo tras su divorcio, pero recordó que Diggs le dijo: "Déjame sanarte, dame la oportunidad de hacerlo".

Con el anuncio del embarazo, la artista también bromeó pidiendo a sus seguidores comprar su nuevo álbum para ayudar con los pañales y los gastos de su ahora numerosa familia.

