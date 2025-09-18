Fallece el actor Brad Everett Young a los 46 años en accidente de tránsito

El actor y fotógrafo de celebridades Brad Everett Young falleció a causa de las heridas sufridas en un accidente automovilístico, según informó su publicista, Paul Cristensen.

El intérprete de 46 años conducía solo por la autopista 134, en el sur de California, cuando su vehículo fue impactado por otro automóvil que circulaba en dirección contraria, de acuerdo con The New York Post.

El accidente ocurrió el pasado domingo y Young murió en el lugar, mientras que el otro conductor sobrevivió y fue trasladado a un hospital.

"La familia de Brad Everett Young y la campaña oficial Dream Loud están profundamente entristecidos al anunciar que Brad Everett Young, fotógrafo de celebridades, actor, influencer e incansable defensor de la educación artística, falleció trágicamente el 15 de septiembre de 2025 en Los Ángeles", declaró Cristensen en un comunicado enviado a The Post.

"La pasión de Brad por las artes y las personas que las respaldaban era inigualable. Vivió fiel a su misión de mantener viva la creatividad", agregó.

El publicista destacó que el legado de Young continuará a través de Dream Loud Official, su organización sin fines de lucro, creada para apoyar programas de arte y música en las escuelas.

Trayectoria en la televisión y el cine

Nacido el 24 de julio de 1979 en Danville, Virginia, Young se mudó a Los Ángeles tras culminar la universidad. Aunque inicialmente pensaba estudiar medicina, cambió de rumbo y se dedicó a la actuación.

Participó en numerosas series de televisión, entre ellas Boy Meets World, The Practice, Charmed, Felicity, Beverly Hills, 90210, Terminator: The Sarah Connor Chronicles y 90210, según su perfil en IMDb.

En 2008 apareció en la quinta temporada de Grey´s Anatomy, donde interpretó a un paciente sometido a una apendicectomía.

En el cine, formó parte del elenco de producciones como Los Ángeles de Charlie, Jurassic Park III, Austin Powers in Goldmember, Se rumorea, Te amo, hermano y The Artist. Su última participación en la pantalla grande fue en 2017 con Dr. Jekyll and Mr. Hyde.