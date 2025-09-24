¡Una niña! Rihanna se convierte en madre por tercera vez

Rihanna presenta a su hija, llamada en honor a su padre, el rapero A$AP Rocky. ( INSTAGRAM )

La cantante Rihanna le dio la bienvenida a su tercer bebé, una niña nombrada Rocki Irish Mayers, de su relación con el rapero A$AP Rocky.

La esperada niña nació el pasado 13 de septiembre. Según informa la prensa internacional, los padres no quisieron conocer el sexo del bebé hasta su nacimiento , aunque el rapero había reconocido que le gustaría mucho dar una hermana a sus niños RZA y Riot , nacidos en 2022 y 2023, respectivamente.

La cantante barbadense presentó a la niña en una tierna fotografía sentada en la cama y con la bebé en brazos, a quien miraba fijamente envuelta en una manta rosada.

La intérprete de "Umbrella", de 37 años, dejó ver en la imagen su anillo en el que se puede leer la palabra "mom" (mamá) y otra fotografía de unos mini guantes de boxeo de color rosa.

La publicación en Instagram, realizada la tarde de este miércoles, sumó en dos horas más de cuatro millones de likes y 124 mil comentarios.

El nombre escogido para la niña, Rocki Irish Mayers, parece ser en homenaje al rapero y padre de la criatura, Rakim Athelston Mayers.

El anuncio de su tercer embarazo fue una sorpresa. La exitosa empresaria de la marca Fenty confirmó en mayo que estaba en estado de gestación en la gala del MET con un espectacular modelo de Marc Jacobs.

La intérprete de "Diamonds" posó con naturalidad y orgullo mientras dejaba al descubierto su silueta premamá. Lo mismo hizo en 2023 cuando, en medio de su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl, reveló su panza de embarazada, en medio de la euforia de miles de fanáticos.

En 2022 confirmó que estaba esperando su primer hijo de la manera más orgánica: caminando por las calles con Asap Rocky con fotos tomadas al estilo paparazzi, donde al mismo tiempo le gritaron al mundo su relación.

En marzo, Rihanna colgó varias fotografías del nacimiento de los dos primeros hijos como uno de los grandes momentos de su vida. "Sin duda, lo más poderoso que he hecho como mujer... ¡mis pequeños milagros! #DíaInternacionalDeLaMujer. 1- RZA/ 2- Riot Rose. Y sí, di a luz con perlas y gafas de sol... no pregunten, estaban pasando muchas cosas", escribió.