¿A cuánto asciende la fortuna de Lady Gaga, quien cobró US$13 millones por un cameo de 90 segundos?

¿A cuánto asciende la fortuna de Lady Gaga? La actriz y cantante deslumbra vestida de rosado mientras posa para los medios en la alfombra roja, fiel a su estilo audaz y sofisticado. ( FUENTE EXTERNA )

Lady Gaga no solo deslumbra sobre el escenario o frente a las cámaras, también lo hace en el mundo financiero.

En 2025, su patrimonio neto supera los 320 millones de dólares, según los últimos datos de Celebrity Net Worth y Forbes, posicionándola como una de las artistas más ricas y multifacéticas de la industria del entretenimiento.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, conocida mundialmente como Lady Gaga, ha construido su imperio con una carrera musical arrolladora, pero también con inteligencia financiera. Con múltiples premios Grammy, millones de discos vendidos y giras mundiales sold-out, la artista ha diversificado sus ingresos con contratos millonarios con marcas de alta gama como Valentino y Tiffany & Co.

Su incursión en la moda, el cine, y la televisión la han consolidado como un icono de la cultura pop y un activo valiosísimo para cualquier producción.

El más reciente ejemplo es su comentado cameo en la segunda temporada de la serie Merlina, donde Gaga no solo actuó, sino que compuso un tema exclusivo, The Dead Dance.

Por todo ello, se embolsó nada menos que 13 millones de dólares por una aparición de 90 segundos, que incluyó también la promoción musical y un videoclip dirigido por Tim Burton.

El estilo de vida de Lady Gaga está a la altura de su fortuna. Su propiedad más emblemática es una mansión frente al mar en Malibú, que adquirió en 2014 por 22.5 millones de dólares.

Esta residencia de 4,000 metros cuadrados cuenta con impresionantes vistas al Océano Pacífico , un boliche privado, una bodega, y hasta un establo para caballos.

La cantante también posee otras propiedades repartidas entre Nueva York, Los Ángeles y Miami, que aumentan considerablemente el valor total de su cartera inmobiliaria.

Cotizada actriz

Aunque ya había aparecido en series como Los Soprano, Gossip Girl o American Horror Story, su consagración en el cine llegó con Ha nacido una estrella (2018), junto a Bradley Cooper.

Más recientemente, ha participado en la esperada secuela de Joker (2024), consolidando su lugar también en la industria cinematográfica.