Karol G lanza su propio tequila "200 Copas"

Karol G no deja de sorprender. La artista colombiana, que ha conquistado el mundo con su música, ahora da un paso más en su faceta empresarial con el lanzamiento de su propio tequila: 200 Copas.

La noticia la dio a conocer la misma Bichota a través de un video publicado en sus redes sociales, donde compartió la emoción de ver hecho realidad un proyecto que lleva casi tres años en desarrollo. Según cuenta, la idea surgió durante la grabación del videoclip de la canción 200 Copas:

"Quería algo físico para que la gente tuviese la misma sensación".

Esa "sensación" es ahora una experiencia líquida, embotellada junto a la prestigiosa casa tequilera Casa Dragones, con la que la cantante ha trabajado codo a codo durante todo el proceso de creación.

"Todo el proceso ha sido una maravilla. Mucho trabajo, mucha paciencia, pero lo bueno toma tiempo y ese siempre ha sido nuestro único objetivo con todo lo que hacemos para ustedes", explicó la artista en su mensaje.

Un nuevo capítulo en su imperio personal

Karol G no es solo una de las figuras más influyentes de la música latina actual; también se ha consolidado como una empresaria visionaria, construyendo un imperio que va más allá de los escenarios. Moda, colaboraciones y ahora, bebidas espirituosas: su marca personal crece con autenticidad y estrategia.

"Hoy, después de casi 3 años de trabajar en esto, puedo anunciarles, por fin, que 200 Copas, nuestro Tequila, es una realidad. Lo que empezó con una canción, se volvió un movimiento, y ahora estará presente con ustedes en cada una de sus fechas y celebraciones especiales", expresó.

El tequila 200 Copas ya está disponible para la venta en línea a través del sitio web oficial 200copasbycasadragones.com

ya está disponible para la a través del Para adquirirlo, basta con ingresar, rellenar un formulario y hacer la reserva de la botella. El precio es de 120 dólares.

