Natti Natasha celebra hoy un "Baby shower del pueblo" lleno de música y sorpresas

La familia de Natty Natasha y Raphy Pina estará presente en el "Baby shower del pueblo", incluida su hija Vida Isabelle, para que la actividad se sienta cercana y auténtica. ( FUENTE EXTERNA )

Este domingo, Natti Natasha y Raphy Pina están llevando la celebración de su embarazo al siguiente nivel con un "Baby shower del pueblo" en The Mall of San Juan.

La idea está clara: compartir la alegría de esperar a su segundo bebé con sus fans, mientras apoyan a quienes más lo necesitan.

Desde las 11:00 de la mañana, la pareja está recibiendo a sus seguidores con música, trivias y muchas sorpresas. Entre los shows anunciados en tarima verán a Dj Luian, el coach Johnmichael Colón o el animador y locutor El JD.

Entre los momentos más destacados del día, los asistentes podrán participar en el sorteo de un carro del año, mientras las donaciones de ropa, juguetes, pañales y alimentos serán recolectadas para instituciones benéficas como Vimenti, dedicada a erradicar la pobreza infantil, y el Hogar Cuna San Cristóbal, que protege a niños en situaciones vulnerables.

El segundo "Baby shower del pueblo"

La artista no ha podido ocultar su entusiasmo: "¡Queremos ver a la gente alegre, disfrutando! Vamos a tener banda en vivo, ¡vamos a cantar! ¡Es una fiesta!", ha dicho en redes, asegurando que los fans serían protagonistas del evento.

Después de revelar el sexo de su segunda hija en los Premios Juventud en Panamá y de su reciente presentación con Nando Boom, Natti ha elegido Puerto Rico para esta celebración abierta, recordando que el primer baby shower del pueblo se celebró en Miami.

La cantante ha dejado bien claro que la intención es conectar directamente con su gente y compartir un momento especial de manera divertida y solidaria.

Entre risas, música y regalos, el "Baby shower del Pueblo" de Natti Natasha se convertirá, en el día de hoy, en una experiencia única, donde la alegría de la cantante se mezcla con la generosidad y la emoción de sus fans.