El actor porno Austin Wolf es condenado a 19 años de prisión por explotación sexual infantil

El actor porno Austin Wolf en una imagen de archivo. El creador de contenido explícito fue condenado a 19 años por explotación sexual infantil. ( FUENTE EXTERNA )

El actor de cine para adultos Austin Wolf, cuyo nombre real es Justin Heath Smith, fue condenado a 19 años de prisión por múltiples delitos relacionados con explotación sexual infantil, según informaron fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York este lunes.

La condena se dictó luego de que Smith, de 44 años, se declarara culpable el pasado 25 de junio por incitar a un menor a participar en actividades sexuales ilegales, así como por mantener un patrón de conducta sexual prohibida, reportaron medios estadounidenses como TMZ y People.

Además de la condena de prisión, el acusado enfrentará 10 años de libertad supervisada tras cumplir su sentencia y deberá pagar una multa de 40.000 dólares.

"Los crímenes de Justin Heath Smith contra menores son horribles", afirmó Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York. "Se centró en niños de tan solo siete años, y todos los neoyorquinos quieren que él y otros como él se alejen de nuestras calles el mayor tiempo posible".

Clayton agregó con firmeza: "El mensaje de nuestra Oficina a los depredadores es claro: no hay lugar para ustedes en Nueva York más que en prisión".

Delitos documentados y operación encubierta

De acuerdo con la investigación, Smith contactaba a niños de tan solo 7 años, mantenía encuentros con menores y solicitaba material sexual explícito a adolescentes.

La detención de Smith se produjo tras una operación encubierta en 2024, en la que concertó una cita para mantener relaciones sexuales, con quien creía que era el padre de un niño de 7 años.

Sin embargo, las autoridades intervinieron antes de que se produjera el encuentro, confiscando el material de abuso infantil que se encontraba en su domicilio.