Presentan candidatas a Miss Mundo Dominicana 2025; participa modelo que renunció a Miss RD Universo

Magdely Martínez (primera izquierda), Miss Comunidad Dominicana, es una de las candidatas que competirá por la corona de Miss Mundo Dominicana 2025; en la imagen se le ve junto a Marianny Esteffany Melo Liz, San Juan; Lucia Padron, Santo Domingo; Emmy Reyes, Santiago de los Caballeros y Joheirry Mola – Distrito Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

En un evento cargado de elegancia y emoción celebrado en el Hotel El Embajador, fueron presentadas oficialmente las candidatas que competirán por la corona de Miss Mundo Dominicana 2025, el certamen que elegirá a la próxima representante del país en el prestigioso concurso internacional Miss Mundo.

Una de las sorpresas de la noche fue la reaparición de Magdely Martínez, Miss Comunidad Dominicana en USA, quien había renunciado a su participación en Miss República Dominicana Universo. En esta ocasión, fue anunciada como una de las candidatas oficiales de Miss Mundo Dominicana, marcando su regreso a las grandes ligas del certamen nacional.

"Hoy comienzo una nueva aventura que abrazo con toda mi alma. Participar en Miss Mundo Dominicana es mucho más que un sueño de belleza, es una misión de propósito: representar con dignidad a mi comunidad dominicana en la diáspora y llevar nuestra voz a un escenario donde la belleza se une con el servicio", expresó Magdely con emoción.

La joven también destacó que cada paso en este nuevo camino lo da con gratitud, convencida de que la verdadera grandeza "no está en una corona, sino en la huella que dejamos en los demás".

Gran final en octubre

Durante la actividad, los organizadores anunciaron que la noche final se celebrará el sábado 11 de octubre en el Centro de Convenciones del Barceló Grand Resort, con transmisión especial para el público nacional e internacional. La gala contará con la conducción de Jomari Goyso (Univisión), Honey Estrella, Sofía Sanabria y la participación especial de Mayra Delgado, actual Miss Mundo Dominicana.

La producción general estará en manos del reconocido productor Alberto Zayas, con dirección artística de Pablo Pérez y Marcos Taveras, y dirección de imagen a cargo de Keyther Estévez.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/30/misses-4-072d7d0c.jpg

Las candidatas oficiales

Además de Magdely Martínez (Comunidad Dominicana en USA), fueron presentadas otras 17 candidatas que representan diversas provincias y municipios del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/30/misses-1-bc8622f6.jpg

Lucia Padron – Santo Domingo

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/30/misses-7-979f4714.jpg

Anmary Antonia Pichardo – La Vega Provincial

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/30/misses-5-1aad4b41.jpg

Marianny Esteffany Melo Liz – San Juan

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/30/misses-6-d39a6046.jpg

Emmy Reyes – Santiago de los Caballeros

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/30/misses-1-12-d90b1eb3.jpg

Joheirry Mola – Distrito Nacional

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/30/misses-11-c41d24b0.jpg

Tatiana Sánchez – Jarabacoa

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/30/misses-12-c7fe4587.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/30/misses-12-c7fe4587.jpg

Aracely Ruiz Paulino – San Pedro de Macorís

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/30/misses-1-2-ec8f522b.jpg

Dashira Then Peralta – Duarte

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/30/misses-1-3-7a2f7745.jpg

Maria Delaine Rodriguez – Bonao – Monseñor Nouel

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/30/misses-1-5-640eb2b9.jpg

Luissana Massiel Núñez – Hermanas Mirabal

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/30/misses-1-6-b2d4494e.jpg

Soranyi Medina Pérez – Dajabón

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/30/misses-1-7-16445ceb.jpg

Erismel Paulino Rosario – San José de Ocoa

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/30/misses-1-8-3bfe7bde.jpg

Lesly Avila – La Romana

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/30/misses-1-9-81e81375.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/30/misses-1-9-81e81375.jpg

Disnailin Abreu Ferreira – Constanza

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/30/misses-1-10-25744213.jpg

Dariany Javier – Azua

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/30/misses-1-11-2bfb80c2.jpg