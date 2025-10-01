El mensaje de felicitación de Amelia Vega a Al Horford por su entrada a los Golden State Warriors

Amelia Vega felicitó públicamente a su esposo Al Horford, tras confirmarse su incorporación al equipo Golden State Warriors. ( FUENTE EXTERNA )

La ex Miss Universo Amelia Vega felicitó públicamente a su esposo, el baloncestista dominicano Al Horford, tras confirmarse su incorporación al equipo Golden State Warriors de la NBA.

A través de una publicación en redes sociales, la reina de belleza dominicana expresó su emoción por esta nueva etapa en sus vidas.

"Hoy marca un nuevo capítulo en nuestras vidas. De la mano de Dios y de la tuya voy hasta el fin del mundo. Emocionada de emprender este viaje con nuevas ilusiones y nuevos retos junto a ti. ¡Felicidades mi amor!".

Este cambio marca un giro importante en la carrera de Horford, quien había formado parte de los Boston Celtics desde 2021 y es reconocido como uno de los jugadores más consistentes y respetados de la liga.

Con la sede del equipo en San Francisco, California, la pareja, que ha formado una familia sólida a lo largo de los años, podría mudarse a la costa oeste de Estados Unidos para iniciar esta nueva etapa profesional juntos.

Seguidores de Vega y Horford han reaccionado con entusiasmo, destacando el apoyo incondicional de Amelia y el orgullo que sienten por ver a un dominicano seguir dejando huella en la NBA.