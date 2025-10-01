Video | Justin Bieber se deja llevar por el ritmo de "4K" de El Alfa

Justin Bieber, en una imagen de archivo, compartiendo en un ambiente casual. El cantante recientemente fue captado disfrutando del tema "4K" de El Alfa, generando especulaciones sobre una posible colaboración. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante canadiense Justin Bieber fue captado disfrutando del tema "4K" del urbano dominicano El Alfa. En el clip, Bieber aparece vistiendo un abrigo con capucha y gafas oscuras, moviéndose al ritmo del popular dembow, en lo que parece ser un momento espontáneo y relajado.

El clip fue difundido por el programa El Gordo y la Flaca a través de su cuenta de Instagram, donde también se sugirió la posibilidad de un remix entre ambos artistas. Sin embargo, en las imágenes no aparece El Alfa ni se ha confirmado oficialmente ningún tipo de colaboración musical entre los dos.

A pesar de eso, la publicación desató una ola de reacciones entre fanáticos del pop y del género urbano latino, quienes comenzaron a especular sobre una posible alianza musical.

Muchos seguidores destacaron lo significativo que resulta ver a una figura global como Bieber conectando con un tema de dembow, un género que ha ido ganando terreno en la escena internacional.

Bieber ya ha mostrado afinidad por la música latina en el pasado, como lo hizo con su participación en el exitoso remix de "Despacito".