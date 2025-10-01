×
Accidente de Tránsito
Fallece en un accidente la influencer brasileña Luana Araújo Melo el día de su cumpleaños

El fatal choque involucró un automóvil y dos camiones

    Fallece en un accidente la influencer brasileña Luana Araújo Melo el día de su cumpleaños
    Luana Raquel de Araújo Melo, la influencer brasileña, falleció el día de su cumpleaños número 29 en un trágico accidente de tránsito.

    La joven brasileña Luana Raquel de Araújo Melo, influencer con más de 92,000 seguidores en Instagram, murió el viernes en un accidente de tránsito en el estado de Bahía, el mismo día en que cumplía 29 años, informaron autoridades locales.

    La colisión ocurrió en la madrugada del 26 de septiembre en el kilómetro 433 de la BR-116, a la altura de Feira de Santana, la segunda ciudad más grande de Bahía. El choque involucró un automóvil y dos camiones.

    Según la Policía Rodoviaria Federal (PRF), el camión que transportaba tomates perdió el control, invadió el carril contrario y se estrelló contra los otros vehículos.

    • Tres personas que viajaban en el automóvil murieron: Araújo Melo, el corredor de inmuebles Herbson Nunes Negrão (24 años) y el empresario Korbinian Andreas Dengler (36 años). Una cuarta persona resultó herida de gravedad.
    Investigan las causas

    El conductor del camión cargado de tomates fue rescatado por los bomberos y trasladado en estado crítico a un hospital de la región. El chofer del otro camión sufrió lesiones leves. La Policía Civil investiga las causas del accidente.

    Araújo Melo era originaria de Garanhuns, en Pernambuco, y compartía contenidos de moda, estilo de vida y recetas en redes sociales. Su colegio de formación, Santa Sofía, expresó "profundo pesar" en un comunicado y se solidarizó con la familia.

