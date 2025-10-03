Relacionan a Keith Urban con una joven de 25 años en medio del divorcio de Nicole Kidman

Nicole Kidman y Keith Urban iniciaron su relación en 2005 y contrajeron matrimonio en junio de 2006.

El divorcio entre el músico y productor Keith Urban y la reconocida actriz Nicole Kidman tiene a las celebridades en medio de la tormenta mediática.

Luego de que saliera a relucir la separación luego de 19 años juntos y la cláusula millonaria entre ellos, llegan rumores de infidelidad por parte del intérprete de " You'll think of me".

Según reportes del medio estadounidense Radar Online, Urban habría mantenido un vínculo sentimental con una joven guitarrista de 25 años relacionada con la industria musical, situación que podría tener consecuencias legales y económicas significativas.

La fortuna combinada de Kidman y Urban se estimó en más de US$325 millones durante su matrimonio.

El acuerdo prenupcial estipulaba una distribución equitativa de bienes. Sin embargo, la cláusula de fidelidad —común en contratos de esta índole— podría anular dichos términos en caso de comprobarse la infidelidad del músico neozelandés.

Fuentes cercanas a la expareja señalaron que el supuesto romance se habría originado en Nashville, ciudad en la que residían, y donde los rumores sobre el distanciamiento de la pareja comenzaron a circular con fuerza meses antes de la separación.

"Sus vidas iban tomando rumbos diferentes, y una vez que él se instaló discretamente, parecía que el destino estaba decidido", dijo una fuente a la revista People sobre la mudanza de Urban.

El tabloide británico Daily Mail ha atribuido el deterioro de la relación a las exigencias profesionales de ambos. Mientras Kidman se mantenía activa en diversas producciones cinematográficas, Urban continuaba con extensas giras y compromisos musicales, lo que habría afectado la dinámica familiar.

La cláusula millonaria

Sin duda, la cláusula más comentada por la prensa internacional ha sido la conocida como "cocaine clause", que establecía un pago de 600,000 dólares anuales a Urban por cada año de sobriedad, tras su ingreso en rehabilitación en 2006.

Este incentivo habría sumado cerca de 11 millones de dólares a favor del cantante, aunque no está confirmado si se hará efectiva como parte del acuerdo final.

Otro de los aspectos más comentados del divorcio es el acuerdo de custodia de sus hijas adolescentes, Sunday Rose (17) y Faith Margaret (14). Según lo pactado, Kidman tendrá la custodia durante 301 días del año, mientras que Urban podrá compartir con ellas 64 días, repartidos entre fines de semanas alternos.

Fruto de su unión nacieron Sunday Rose , de 17 años, y Faith Margaret, de 14. La actriz también es madre de Isabella (32) y Connor (30), adoptados durante su anterior matrimonio con el actor Tom Cruise.

Kidman, ganadora del Oscar a Mejor Actriz en 2003 por su papel en Las horas, continúa siendo una figura destacada en Hollywood. Urban, por su parte, ha lanzado 12 álbumes de estudio y ha sido reconocido con cuatro premios Grammy. Su más reciente producción, High, fue lanzada en 2024.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha ofrecido declaraciones públicas sobre los rumores ni sobre el posible proceso legal en curso.