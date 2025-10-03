"Lo vimos caer en directo": muere escalador e "influencer" Balin Miller durante transmisión en vivo

Balin Miller, de 23 años, durante su ascenso en solitario por la ruta "Mar de Sueños" en El Capitán (izquierda), la misma montaña donde perdió la vida. A la derecha, una imagen de archivo donde se le ve sonriente, reconocido por su carisma y su pasión por la escalada extrema. ( FUENTE EXTERNA )

Balin Miller, escalador y popular creador de contenido de 23 años, falleció trágicamente mientras realizaba un ascenso en solitario por la pared de El Capitán, en el Parque Nacional de Yosemite, en California. El accidente ocurrió durante una transmisión en vivo que seguían cientos de personas a través de sus redes sociales.

Miller había estado documentando su ascenso por la ruta "Mar de Sueños", de 730 metros, durante cuatro días. Según relató una seguidora que presenció el incidente en tiempo real, el joven logró llegar a la cima, pero al intentar recuperar sus mochilas, que se habían atascado en una roca mientras las izaba, cayó al vacío.

"Todo quedó captado en la transmisión en directo", escribió la testigo en redes sociales.

Aunque las causas exactas del accidente aún no han sido confirmadas oficialmente, su hermano Dylan Miller explicó que Balin practicaba una modalidad conocida como escalada en solitario con cuerda, en la cual el deportista asciende con protección, pero sin compañero.

Dylan señaló que, tras completar la ruta, Balin se habría descolgado más allá del alcance de su cuerda al intentar recuperar su equipo, lo que provocó la caída mortal.

Más

Balin Miller era una figura en ascenso dentro del mundo del alpinismo. En junio, se había ganado el respeto de la comunidad al completar la exigente ruta "Directa Eslovaca" en el monte McKinley (Denali), una travesía técnica y físicamente agotadora que le tomó 56 horas.