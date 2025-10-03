Fallece la presentadora de televisión Jennifer Nicole Rivas a los 21 años

Muere la presentadora de televisión Jennifer Nicole Rivas; en una imagen de archivo, se le ve posando en el estudio de CHTV, canal donde laboraba. ( FUENTE EXTERNA )

La presentadora e influencer hondureña Jennifer Nicole Rivas fue encontrada sin vida en su domicilio en Tegucigalpa el pasado miércoles 1 de octubre, según confirmaron medios locales.

La noticia fue divulgada por HCH Televisión Digital, medio que informó que la joven de 21 años padecía epilepsia, condición por la cual se encontraba bajo tratamiento médico desde hace algún tiempo. La información fue corroborada por familiares de la joven, quienes confirmaron su padecimiento.

De acuerdo con el medios de su país, las autoridades han determinado que la causa de muerte fue por causas naturales.

Jennifer Nicole Rivas era una figura conocida en la televisión hondureña, donde se desempeñó como presentadora en la estación CHTV.

Además de su trabajo en medios, también era muy activa en redes sociales, especialmente en TikTok, donde acumulaba más de 100 mil seguidores y compartía contenido que conectaba con una audiencia joven y entusiasta.

