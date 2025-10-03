×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Muere la presentadora de televisión Jennifer Nicole Rivas
Muere la presentadora de televisión Jennifer Nicole Rivas

Fallece la presentadora de televisión Jennifer Nicole Rivas a los 21 años

Las autoridades confirmaron que su muerte fue por causas naturales relacionadas con la epilepsia que padecía

    Expandir imagen
    Fallece la presentadora de televisión Jennifer Nicole Rivas a los 21 años
    Muere la presentadora de televisión Jennifer Nicole Rivas; en una imagen de archivo, se le ve posando en el estudio de CHTV, canal donde laboraba. (FUENTE EXTERNA)

    La presentadora e influencer hondureña Jennifer Nicole Rivas fue encontrada sin vida en su domicilio en Tegucigalpa el pasado miércoles 1 de octubre, según confirmaron medios locales.

    La noticia fue divulgada por HCH Televisión Digital, medio que informó que la joven de 21 años padecía epilepsia, condición por la cual se encontraba bajo tratamiento médico desde hace algún tiempo. La información fue corroborada por familiares de la joven, quienes confirmaron su padecimiento.

    De acuerdo con el medios de su país, las autoridades han determinado que la causa de muerte fue por causas naturales.

    Jennifer Nicole Rivas era una figura conocida en la televisión hondureña, donde se desempeñó como presentadora en la estación CHTV.

    Más

    • Además de su trabajo en medios, también era muy activa en redes sociales, especialmente en TikTok, donde acumulaba más de 100 mil seguidores y compartía contenido que conectaba con una audiencia joven y entusiasta.
    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.